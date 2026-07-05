Luís Montenegro falta às jornadas do PSD para assistir ao jogo Portugal-Espanha nos EUA

Contudo, a mesma fonte adiantou que o primeiro-ministro mantém a sua participação na cimeira da NATO, que decorre terça e quarta-feira em Ancara, capital da Turquia.

Por essa razão, e ao contrário do que estava previsto no programa divulgado na sexta-feira, o também presidente do PSD não estará na abertura das jornadas parlamentares da AD , que se realizarão com o CDS-PP, em Cascais (, às 14h30.

De acordo com fonte oficial , Luís Montenegro estará na segunda-feira em Dallas para assistir ao jogo da seleção portuguesa , marcado para as 14:00 hora local (20:00 em Portugal continental).

"É desfrutar do dia a dia. Oxalá que amanhã não se(...)

Na fase de grupos, Portugal terminou o Grupo K na segunda posição, atrás da Colômbia, e derrotou a Croácia nos 16 avos de final, enfrentando agora a Espanha nos oitavos de final desta competição.

Luís Montenegro já assistiu ao segundo jogo da seleção na fase de grupos em Houston, nos Estados Unidos da América, contra o Uzbequistão, e ao último contra a Croácia, que decorreu em Toronto, Canadá, no passado dia 1.

Esta última presença foi criticada pelo Chega e pela IL, que visaram o chefe do executivo por ter estado fora do país numa época crítica dos incêndios.

O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, esteve no jogo de estreia de Portugal no Mundial de 2026, frente à República Democrática do Congo, que terminou 1-1, realizado também Houston, enquanto o Presidente da República, António José Seguro, marcou presença no terceiro jogo da seleção, contra a Colômbia, que terminou empatado a zero e realizou-se em Miami, também nos Estados Unidos.

Seguro estará amanhã, segunda-feira, em Braga e perto da hora do jogo marcará presença na comemoração do centenário do jornal "Correio do Minho".