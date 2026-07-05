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Mundial2026
Luís Montenegro falta às jornadas do PSD para assistir ao jogo Portugal-Espanha nos EUA
05 jul, 2026 - 22:21 • João Carlos Malta com Lusa
Luís Montenegro vai assistir ao jogo da seleção nacional de futebol contra Espanha, que se disputa na segunda-feira em Dallas, nos Estados Unidos da América, adiantou hoje fonte oficial do gabinete do chefe do executivo. É o terceiro jogo que o primeiro-ministro assiste "in loco".
De acordo com fonte oficial, Luís Montenegro estará na segunda-feira em Dallas para assistir ao jogo da seleção portuguesa, marcado para as 14:00 hora local (20:00 em Portugal continental).
Por essa razão, e ao contrário do que estava previsto no programa divulgado na sexta-feira, o também presidente do PSD não estará na abertura das jornadas parlamentares da AD, que se realizarão com o CDS-PP, em Cascais (, às 14h30.
Contudo, a mesma fonte adiantou que o primeiro-ministro mantém a sua participação na cimeira da NATO, que decorre terça e quarta-feira em Ancara, capital da Turquia.
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Na fase de grupos, Portugal terminou o Grupo K na segunda posição, atrás da Colômbia, e derrotou a Croácia nos 16 avos de final, enfrentando agora a Espanha nos oitavos de final desta competição.
Luís Montenegro já assistiu ao segundo jogo da seleção na fase de grupos em Houston, nos Estados Unidos da América, contra o Uzbequistão, e ao último contra a Croácia, que decorreu em Toronto, Canadá, no passado dia 1.
Esta última presença foi criticada pelo Chega e pela IL, que visaram o chefe do executivo por ter estado fora do país numa época crítica dos incêndios.
Seguro estará amanhã, segunda-feira, em Braga e perto da hora do jogo marcará presença na comemoração do centenário do jornal "Correio do Minho".
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