PCP. Governo deve garantir que nenhum aluno é prejudicado por correção de exames

"Isto é um problema de fundo, estrutural, do processo que é da responsabilidade única e exclusiva do Governo. Nem os professores podem ser injustamente acusados, e, talvez até mais determinante, nenhum aluno pode ser prejudicado com esta trapalhada", afirmou Paulo Raimundo em declarações à Lusa à margem da participação no Passeio das Mulheres CDU -- Porto, que se realizou em Vilar de Mouros, Caminha, no distrito de Viana do Castelo.

O líder do PCP considera que "infelizmente não está" garantido que nenhum aluno seja prejudicado com este primeiro ano de correção digital das provas de exame do 11.º e 12.º ano, que levou professores a relatar não ter acesso aos itens de classificação, receber respostas incompletas e constrangimentos na plataforma.

Paulo Raimundo considera que o Governo "vai ter de apresentar" alguma forma de garantir que nenhum aluno seja prejudicado com aquilo a que chamou, durante o discurso, de "bronca descomunal" e "gestão calamitosa".

"O governo vai ter que resolver isto. Acho que um governo que tem esta atitude, esta forma de estar, de empurrar com a barriga e de não assumir responsabilidades, dificilmente está em condições de resolver. Mas logo veremos o que é que vai fazer", observou.