Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 06 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Jornadas parlamentares da AD

Durão Barroso: Portugal "tem o dever de reforçar o sentimento de comunidade nacional"

06 jul, 2026 - 20:47 • Manuela Pires

A uma hora do apito inicial do jogo entre Portugal e Espanha, o antigo primeiro-ministro contou a resposta que deu a um amigo espanhol a propósito do apoio dos portugueses à seleção de Cabo Verde: “Vocês são 'nuestros hermanos', eles são nossos filhos”.

A+ / A-

A palestra de Durão Barroso esteve marcada para o jantar das jornadas parlamentares da AD, mas foi antecipada por causa do jogo de futebol entre Portugal e Espanha. Os deputados não se alargaram nas perguntas e ao fim de 40 minutos a intervenção estava terminada, tempo suficiente para ir ver a bola.

O Mundial de Futebol que levou Luís Montenegro a viajar para os Estados Unidos, foi a oportunidade para o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, oferecer uma camisola da seleção a Durão Barroso, com o seu nome das costas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O Campeonato do Mundo foi também utilizado pelo antigo ministro dos Negócios Estrangeiros para explicar a posição de Portugal no mundo, um país de vocação atlântica, mas com laços fortes aos países de língua oficial portuguesa.

"Nem André Ventura." Hugo Soares acusa líder do PS de ser populista

Casas para entregar

"Nem André Ventura." Hugo Soares acusa líder do PS de ser populista

"Nós não enganamos os portugueses, não ludibriamos(...)

Durão Barroso falava do jogo entre Cabo Verde e Espanha, que acabou empatado a uma bola, e como teve de explicar a um amigo espanhol que ficou triste porque os portugueses estavam a torcer pela seleção dos "tubarões azuis".

“Estou muito triste com vocês, José Manuel, vocês estavam todos contra a Espanha, estavam por Cabo Verde e eu disse, vamos lá, tens de compreender uma coisa, vocês são 'nuestros hermanos', eles são nossos filhos”, disse Durão Barroso, conseguindo alguns risos na plateia.

“Há de facto e é natural uma cumplicidade em Portugal com os países de expressão portuguesa e isso é bom porque num mundo polarizado entre norte e sul, Portugal pode também dar o seu contributo para essa harmonia com outras zonas do mundo”, afirmou.

“É por isso que eu acho que nós portugueses, hoje, numa situação como esta, temos o dever de reforçar o sentimento de comunidade nacional. Porque há alguns que procuram pôr em causa, através da polarização”, referiu o antigo líder do PSD.

Nuno Melo avisa que "já se antecipa por aí" outra crise política e critica PS e Chega

Jornadas parlamentares da AD

Nuno Melo avisa que "já se antecipa por aí" outra crise política e critica PS e Chega

Luís Montenegro enviou mensagem às jornadas parlam(...)

Barroso falou apenas de política externa, mas elogiou o Governo na decisão de comemorar os 900 anos da Batalha de São Mamede, porque vai ajudar a reforçar esta ideia de comunidade aberta aos outros.

“É uma belíssima decisão tomada pelas autoridades portuguesas, vamos reforçar o nosso sentimento de comunidade nacional, mas num sentido de abertura, e não num sentido de chauvinismo ou de xenofobia, ou num sentido de limitação, mostrando a cumplicidade que temos com outras zonas do mundo, a vocação estratégica euro-atlântica”, defendeu Durão Barroso.

O antigo presidente da Comissão Europeia voltou ainda a dizer que a União Europeia tem de deixar de ser “o tal adolescente geopolítico que tem sido e pensar que tem de ser ela própria também a defender-se”.

“A meu ver, nós, europeus, temos sobretudo de fazer os nossos trabalhos de casa. É muito fácil hoje dizer que a culpa é de Trump, mas não é por causa de Trump que a Europa não acabou o seu mercado interno, não é por causa de Trump que a Europa não tem união bancária, não é por causa de Trump que a Europa não tem uma união de mercado de capitais, é porque nós não fizemos ainda o nosso trabalho”, considerou.

Barroso lembrou que, quando era presidente da Comissão, a Europa conseguiu tomar medidas para lidar com a crise das dívidas soberanas, mas a União só avança quando está perante um problema.

“Isto mostrou que quando há uma crise, é possível reagir, mas digamos que estruturalmente a Europa parece ter de olhar o abismo para reagir, porque é só nessa altura que há a força suficiente de pressão sobre os líderes políticos para tomar decisões”, considerou Durão Barroso.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 06 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Chamas em Carnaxide consomem armazém perto de posto de combustível

Chamas em Carnaxide consomem armazém perto de posto de combustível

Ronaldo admite que Mundial 2026 será o último

Ronaldo admite que Mundial 2026 será o último

EUA: Quem é o melhor atleta dos últimos 250 anos?

EUA: Quem é o melhor atleta dos últimos 250 anos?

Papa em Lampedusa: "Mortos são vítimas tanto das decisões tomadas como das que faltaram"

Papa em Lampedusa: "Mortos são vítimas tanto das decis(...)

Em Miami, celebra-se a prestação de Cabo Verde

Em Miami, celebra-se a prestação de Cabo Verde