Durão Barroso: Portugal "tem o dever de reforçar o sentimento de comunidade nacional"

A palestra de Durão Barroso esteve marcada para o jantar das jornadas parlamentares da AD, mas foi antecipada por causa do jogo de futebol entre Portugal e Espanha. Os deputados não se alargaram nas perguntas e ao fim de 40 minutos a intervenção estava terminada, tempo suficiente para ir ver a bola. O Mundial de Futebol que levou Luís Montenegro a viajar para os Estados Unidos, foi a oportunidade para o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, oferecer uma camisola da seleção a Durão Barroso, com o seu nome das costas. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O Campeonato do Mundo foi também utilizado pelo antigo ministro dos Negócios Estrangeiros para explicar a posição de Portugal no mundo, um país de vocação atlântica, mas com laços fortes aos países de língua oficial portuguesa.

Durão Barroso falava do jogo entre Cabo Verde e Espanha, que acabou empatado a uma bola, e como teve de explicar a um amigo espanhol que ficou triste porque os portugueses estavam a torcer pela seleção dos "tubarões azuis". “Estou muito triste com vocês, José Manuel, vocês estavam todos contra a Espanha, estavam por Cabo Verde e eu disse, vamos lá, tens de compreender uma coisa, vocês são 'nuestros hermanos', eles são nossos filhos”, disse Durão Barroso, conseguindo alguns risos na plateia. “Há de facto e é natural uma cumplicidade em Portugal com os países de expressão portuguesa e isso é bom porque num mundo polarizado entre norte e sul, Portugal pode também dar o seu contributo para essa harmonia com outras zonas do mundo”, afirmou. “É por isso que eu acho que nós portugueses, hoje, numa situação como esta, temos o dever de reforçar o sentimento de comunidade nacional. Porque há alguns que procuram pôr em causa, através da polarização”, referiu o antigo líder do PSD.