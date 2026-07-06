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- 06 jul, 2026
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Falta de água
"Foi a gota de água": PSD avança com moção de censura ao executivo de Almada
06 jul, 2026 - 01:21 • Manuela Pires
A decisão foi tomada por unanimidade, este domingo à noite, na reunião da direção do PSD de Almada, na sequência da constante falta de água no concelho. O líder da concelhia fala em desinvestimento em áreas cruciais, uma delas a água: “Isto foi a gota de água para avançar com a censura”.
O PSD de Almada aprovou este domingo à noite, por unanimidade, a apresentação de uma moção de censura ao executivo da câmara local devido à situação crítica de falta de água no concelho.
A informação foi avançada à Renascença pelo líder da concelhia do PSD de Almada, Paulo Sabino, que acusa a autarca Inês de Medeiros de “incompetência e inércia”.
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“Isto foi apenas a gota d'água. Os cortes de água não são só de agora, já têm ocorrido desde abril, aconteceu também o ano passado. E a desculpa que dão é que há uma pressão turística. Mas agora é que se lembram. Estamos fartos da incompetência e da inércia e daí termos avançado com esta proposta”, refere Paulo Sabino, à Renascença.
Segundo informações recolhidas pela Renascença, os cortes de água na Costa da Caparica têm sido recorrentes nos últimos três anos por problemas na rede de abastecimento, como roturas de adutoras e condutas. Este ano os cortes têm sido mais frequentes e prolongados em resultado da incapacidade de captação de água pelos SMAS de Almada.
"Não houve investimento durante muitos anos"
Há dois meses que os cortes de água são frequentes e Paulo Sabino, que é vereador na Câmara de Almada, tem questionado o executivo sobre esta situação, mas não tem resposta para a solução do problema, pelo menos a curto prazo.
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Segundo o vereador, a câmara vai fazer vários furos, mas é uma solução que não resolve o problema a curto prazo.
“Não têm uma solução prevista para já, imediata, falam em fazer novos furos, mas isto nunca é certo que corra bem, e é uma coisa a médio e longo prazo”, diz Paulo Sabino, à Renascença.
“Não há nenhuma solução prevista por parte da Câmara que nós conheçamos, já perguntámos na reunião de Câmara, já perguntámos isso em Assembleias Municipais, e a resposta é sempre a mesma”, refere o vereador do PSD na Câmara de Almada, que acusa os últimos executivos de falta de investimento nesta área. “Não houve investimento durante muitos anos, e agora espera-se que o verão acabe para que haja menos pressão turística e menos pessoas em Almada”, conclui.
PSD espera apoio dos outros partidos
Depois da decisão tomada este domingo à noite, a Renascença sabe que o PSD vai solicitar a marcação de uma reunião da assembleia municipal para debater e votar a moção de censura e espera contar com o apoio da oposição ao executivo da Câmara de Almada, onde o PS governa com o apoio da CDU.
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“Os outros partidos, é possível que sim, tendo em conta as intervenções que têm feito na Assembleia Municipal, acredito que sim, que nos acompanhem nesta matéria, porque estamos a falar de incompetência e de inércia por parte do executivo. Eu acho que é visto por todos os partidos, e é visto principalmente por quem sofre todos os dias. Porque neste momento estamos a falar de água, mas podemos falar também dos desalojados do Porto Brandão”, afirma Paulo Sabino.
Este domingo, numa publicação no Facebook, a autarquia explicou que o concelho de Almada atingiu em 2026 o maior consumo de água dos últimos 75 anos, com um aumento de 4,3 por cento nos primeiros seis meses deste ano face a 2025.
Numa outra publicação na mesma página, a Câmara de Almada adianta que o aumento substancial do consumo nas horas de maior calor fez com que a procura ultrapassasse o volume de água que os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Almada (SMAS) conseguem extrair diariamente das captações (furos).
Por essa razão, sustenta, “de forma a salvaguardar o fornecimento de água a todas as habitações e impedir que as mesmas localidades fiquem sobrecarregadas, está em marcha um modelo de distribuição partilhada e alternada”, uma estratégia que, acrescenta a autarquia, pretende regularizar os níveis de reserva em todo o território do concelho de Almada.
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