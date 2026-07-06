"Foi a gota de água": PSD avança com moção de censura ao executivo de Almada

O PSD de Almada aprovou este domingo à noite, por unanimidade, a apresentação de uma moção de censura ao executivo da câmara local devido à situação crítica de falta de água no concelho. A informação foi avançada à Renascença pelo líder da concelhia do PSD de Almada, Paulo Sabino, que acusa a autarca Inês de Medeiros de “incompetência e inércia”. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Isto foi apenas a gota d'água. Os cortes de água não são só de agora, já têm ocorrido desde abril, aconteceu também o ano passado. E a desculpa que dão é que há uma pressão turística. Mas agora é que se lembram. Estamos fartos da incompetência e da inércia e daí termos avançado com esta proposta”, refere Paulo Sabino, à Renascença. Segundo informações recolhidas pela Renascença, os cortes de água na Costa da Caparica têm sido recorrentes nos últimos três anos por problemas na rede de abastecimento, como roturas de adutoras e condutas. Este ano os cortes têm sido mais frequentes e prolongados em resultado da incapacidade de captação de água pelos SMAS de Almada. "Não houve investimento durante muitos anos"

Há dois meses que os cortes de água são frequentes e Paulo Sabino, que é vereador na Câmara de Almada, tem questionado o executivo sobre esta situação, mas não tem resposta para a solução do problema, pelo menos a curto prazo.

Segundo o vereador, a câmara vai fazer vários furos, mas é uma solução que não resolve o problema a curto prazo. “Não têm uma solução prevista para já, imediata, falam em fazer novos furos, mas isto nunca é certo que corra bem, e é uma coisa a médio e longo prazo”, diz Paulo Sabino, à Renascença. “Não há nenhuma solução prevista por parte da Câmara que nós conheçamos, já perguntámos na reunião de Câmara, já perguntámos isso em Assembleias Municipais, e a resposta é sempre a mesma”, refere o vereador do PSD na Câmara de Almada, que acusa os últimos executivos de falta de investimento nesta área. “Não houve investimento durante muitos anos, e agora espera-se que o verão acabe para que haja menos pressão turística e menos pessoas em Almada”, conclui. PSD espera apoio dos outros partidos Depois da decisão tomada este domingo à noite, a Renascença sabe que o PSD vai solicitar a marcação de uma reunião da assembleia municipal para debater e votar a moção de censura e espera contar com o apoio da oposição ao executivo da Câmara de Almada, onde o PS governa com o apoio da CDU.