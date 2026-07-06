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- 06 jul, 2026
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Exames nacionais
Ministro da Educação vai ao Parlamento explicar caos nos exames nacionais
06 jul, 2026 - 18:18 • Ana Kotowicz com Manuela Pires
PCP avança com pedido potestativo de audição do ministro da Educação, Fernando Alexandre, com caráter de urgência.
O ministro da Educação vai mesmo ter de ir ao Parlamento explicar a teia de problemas que tem envolvido os exames nacionais. O PCP avançou esta segunda-feira com um requerimento potestativo para ouvir Fernando Alexandre com carácter de urgência — ou seja, não será necessário a aprovação dos restantes partidos para se concretizar a audição.
A decisão dos comunistas acontece um dia depois de o Bloco de Esquerda pedir uma comissão de inquérito parlamentar devido ao "caos nunca antes verificado nos exames nacionais".
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Hugo Soares, líder parlamentar do PSD, reagiu esta segunda-feira à iniciativa do BE, criticando-a. No entanto, garantiu que o PSD viabilizará todos os pedidos de audição.
"Se o Bloco de Esquerda quiser ouvir o ministro, os responsáveis pelas empresas de informática, viabilizaremos todas as audições", disse aos jornalistas.
"Se o Bloco de Esquerda achar que é preciso uma comissão parlamentar de inquérito, um juiz, um senhor procurador, um tribunal e Deus nosso Senhor para avaliar o que aconteceu, é com o Bloco de Esquerda", argumentou o deputado. "É manifestamente, mais uma vez, uma lógica de fazer política com a qual nós não nos identificamos."
Segunda-feira foi um dia perdido para avaliações
No requerimento desta segunda-feira, o PCP argumenta que, depois de "o ministro ter descartado as suas responsabilidades, como se o caos nos exames não fosse um problema do seu ministério e do Governo, a situação está longe de estar resolvida".
Assim, e apesar das mudanças no calendário, a bancada comunista defende que "nem mesmo assim há garantias de que seja exequível" cumprir com as datas — quer das avaliações, quer da afixação de pautas —, uma vez que os constrangimentos se mantêm.
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"Há exames ainda por distribuir, exames distribuídos a professores aposentados ou a professores de outras disciplinas, há exames que estão incompletos, há trabalho de avaliação que não consta, entre outros problemas, a que acresce o facto de, nesta segunda-feira, a plataforma ter ficado inacessível", lê-se no documento.
"A indisponibilidade da plataforma para a avaliação dos exames significa, para já, praticamente um dia perdido do prazo alargado", argumenta-se no documento assinado pela deputada Paula Santos.
Para o PCP, os problemas que têm acontecido são resultado das opções políticas "de um Governo que decidiu proceder à alteração das unidades orgânicas" do ministério, "depauperando ainda mais as suas capacidades".
Além disso, acusa a tutela de ter decidido avançar para a digitalização sem estarem reunidas as condições.
Assim, o PCP quer ouvir Fernando Alexandre para perceber qual o plano do Governo "para garantir que nenhum estudante fique prejudicado face aos problemas verificados na época dos exames nacionais".
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