Ministro da Educação vai ao Parlamento explicar caos nos exames nacionais

O ministro da Educação vai mesmo ter de ir ao Parlamento explicar a teia de problemas que tem envolvido os exames nacionais. O PCP avançou esta segunda-feira com um requerimento potestativo para ouvir Fernando Alexandre com carácter de urgência — ou seja, não será necessário a aprovação dos restantes partidos para se concretizar a audição. A decisão dos comunistas acontece um dia depois de o Bloco de Esquerda pedir uma comissão de inquérito parlamentar devido ao "caos nunca antes verificado nos exames nacionais". Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Hugo Soares, líder parlamentar do PSD, reagiu esta segunda-feira à iniciativa do BE, criticando-a. No entanto, garantiu que o PSD viabilizará todos os pedidos de audição. "Se o Bloco de Esquerda quiser ouvir o ministro, os responsáveis pelas empresas de informática, viabilizaremos todas as audições", disse aos jornalistas. "Se o Bloco de Esquerda achar que é preciso uma comissão parlamentar de inquérito, um juiz, um senhor procurador, um tribunal e Deus nosso Senhor para avaliar o que aconteceu, é com o Bloco de Esquerda", argumentou o deputado. "É manifestamente, mais uma vez, uma lógica de fazer política com a qual nós não nos identificamos." Segunda-feira foi um dia perdido para avaliações No requerimento desta segunda-feira, o PCP argumenta que, depois de "o ministro ter descartado as suas responsabilidades, como se o caos nos exames não fosse um problema do seu ministério e do Governo, a situação está longe de estar resolvida". Assim, e apesar das mudanças no calendário, a bancada comunista defende que "nem mesmo assim há garantias de que seja exequível" cumprir com as datas — quer das avaliações, quer da afixação de pautas —, uma vez que os constrangimentos se mantêm.