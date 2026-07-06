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Montenegro é "amuleto da sorte" da seleção. Hugo Soares critica "invejosos"

06 jul, 2026 - 12:46 • Manuela Pires , Daniela Espírito Santo com Lusa

Líder parlamentar do PSD não entende críticas à presença do primeiro-ministro no próximo jogo da seleção no Mundial 2026.

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O líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, diz não compreender as críticas que tem ouvido à presença do primeiro-ministro no próximo jogo da seleção nacional, no Mundial 2026. Para o social-democrata, Luís Montenegro é uma "espécie de amuleto da sorte" da equipa das quinas e espera que, esta segunda-feira, tal continue a ser verdade frente à Espanha.

"Espero mesmo que o senhor primeiro-ministro possa ter de estar outra vez em território americano para acompanhar o jogo dos quartos de final", acrescenta, assegurando acreditar ser esse o "desejo de todos os portugueses", menos de "alguns invejosos" que "não entendem e não percebem e não anotam a importância" da representação portuguesa neste evento.

Para Soares, o facto de Portugal ser o próximo destino do Mundial de futebol também é um factor importante para justificar a presença de um representante português ao mais alto nível numa competição como esta. "É também um mundial tripartido, exatamente como este", reforça.

Em declarações à jornalista da Renascença Manuela Pires, Hugo Soares confirma que o primeiro-ministro vai estar, "felizmente", ausente das jornadas do partido mais logo em Cascais para acompanhar "a nossa seleção nacional, que nos representa a todos". O social-democrata reforça que é importante Montenegro estar fisicamente nos EUA para "estreitar laços" e "poder estar com as nossas comunidades lá fora e poder acompanhar o nossos heróis do mar nesta jornada".

Ausência durante incêndios e caos nos exames nacionais é "incompreensível", diz Carneiro

As declarações de Hugo Soares surgem na mesma manhã em que o secretário-geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro, declarou achar "incompreensível" a ausência do primeiro-ministro numa altura em que o continente português se encontra em situação de alerta devido aos incêndios.

Em declarações aos jornalistas, no Funchal, sobre a situação dos exames nacionais, José Luís Carneiro disse que esperava que Luís Montenegro "tivesse os pés no país", acrescentando que é também "incompreensível que, numa altura em que o Estado decretou a situação de alerta" esteja "fora do país para assistir ao futebol".

O secretário-geral do PS acrescentou que "não apenas é grave não estar cá na altura em que o país está em situação de alerta, como é grave também que o primeiro-ministro não tenha uma palavra, um pedido de desculpas às famílias e, tão importante como o pedido de desculpas, explicar às famílias o que é que está a ser feito para garantir a confiabilidade e a segurança nos termos em que os alunos são avaliados para efeito de candidatura ao ensino superior".

Questionado se admite viabilizar a comissão parlamentar de inquérito proposta pelo BE, o dirigente socialista disse esperar que o Governo possa dar, primeiro, uma explicação válida e transmitir uma mensagem de tranquilidade às famílias.

Caso isso aconteça, acrescentou, a comissão de inquérito "não será necessária", ressalvando, porém, que caso não se verifique, o partido vai ponderar a questão.

"Nós somos do povo"

Quanto aos incêndios, Hugo Soares garante que Montenegro vai continuar a acompanhar a situação mesmo à distância.

"O senhor primeiro-ministro está a acompanhar, como tiveram a ocasião de ver este fim de semana, toda a situação. O senhor ministro da Administração Interna também. O senhor primeiro-ministro entendeu - e, a meu ver, bem - poder estar também junto das nossas comunidades e apoiar a nossa seleção", repete.

Voltando às críticas, dá o exemplo norueguês para justificar a escolha feita por Montenegro. "Eu não vi crítica ao facto de ontem, no jogo da Noruega com o Brasil, estar a família real em peso no estádio", salienta, assegurando que acredita que "os portugueses percebem" a opção do primeiro-ministro.

"Há alguns comentadores que têm que encontrar sempre alguma coisa para dizer. Talvez não gostem de futebol". E deixa uma ressalva: "Se não gostarem de futebol ou forem daqueles 'queques' que acham que o futebol é para o povo, eu quero mesmo dizer: nós somos do povo", remata.

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