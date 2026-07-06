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Casas para entregar

"Nem André Ventura." Hugo Soares acusa líder do PS de ser populista

06 jul, 2026 - 14:35 • Manuela Pires

"Nós não enganamos os portugueses, não ludibriamos os portugueses, nem tampouco fazemos política com mentiras ou factos que são falsos", disse o deputado do PSD.

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PS mente sobre casas Hugo Soares
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O líder parlamentar do PSD acusa José Luís Carneiro de ser populista, de estar a mentir e de fazer política a enganar os portugueses. Em causa estão as declarações do líder do PS sobre a existência de casas já prontas e que o Governo estaria a guardar para entregar junto as eleições.

Assim, Hugo Soares acusou o secretário-geral do PS de fazer política "com populismos e falsidades", dizendo que "nem André Ventura" diria que o Governo estava a adiar a entrega de casas por eleitoralismo.

"Nós não enganamos os portugueses, não ludibriamos os portugueses, nem tampouco fazemos política com mentiras ou factos que são falsos", disse o deputado.

O social-democrata, que falava aos jornalistas durante uma visita ao metro de Lisboa, pediu mesmo a Carneiro que pedisse desculpas pelas suas palavras. "De facto, os últimos dias foram pródigos em absurdos do lado do Partido Socialista. Ninguém no país, como tive já a ocasião de dizer, podia acreditar que o Governo gerisse a entrega de casas a pessoas que precisam, por força dos ciclos eleitorais."

As jornadas parlamentares do PSD decorrem esta segunda-feira em Cascais, sem a presença do primeiro-ministro que estará a assistir ao jogo da seleção portuguesa, em Dallas.
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