Nuno Melo avisa que "já se antecipa por aí" outra crise política e critica PS e Chega

Com Luís Montenegro em Dallas, para assistir ao jogo do Mundial de Futebol entre Portugal e Espanha, desta segunda-feira, coube a ao líder do CDS, Nuno Melo, ser o protagonista na sessão de abertura das jornadas parlamentares da AD, onde deixou um alerta para uma nova crise política. “Mas o facto é que já se antecipa por aí outra crise política, eu sinceramente espero que não e acho que achamos todos que Portugal não merece nem precisa de outra crise política e, na verdade, só alguém muito irresponsável pode desejar uma outra crise política”, referiu o ministro da Defesa. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Nuno Melo garantiu que o Governo tem procurado, ao longo destes dois anos, a estabilidade política dialogando com todos no Parlamento para conseguir governar, mas a oposição está mais interessada em ir de novo a eleições e apontou o dedo ao PS e ao Chega. “Nós sabemos que não governamos com maioria absoluta e realmente eu acho que não governamos com arrogância, falamos e procuramos entendimentos e ninguém nos pode acusar do contrário, mas também sabemos que os socialismos e os populismos se podem aliar outra vez para que venha aí outra crise política” avisou Nuno Melo concluindo que o PS e o Chega vão arrepender-se dessa crise porque o ano passado a votação na AD saiu reforçada. “Se as oposições não quiserem respeitar a vontade dos eleitores outra vez, se não nos quiserem deixar governar, pode-se bem que tenham uma outra grande desilusão, porque nós, enfim, acreditamos que os portugueses sabem quem cumpriu e quem traiu o mandato que lhes foi confiado”, referiu.

Ao longo dos 25 minutos de discurso, Nuno Melo lembrou as medidas que o Governo tomou: “fez mais em dois anos do que nos oito de socialismo”, afirmou, e criticou o Chega que travou a reforma laboral. Nuno Melo reteve uma imagem de André Ventura: “O que fica para a história é uma cambalhota do André Ventura e o punho levantado e fechado a saudar um secretário-geral comunista da CGTP com quem eu acredito realmente se sente bem”. Sobre o secretário-geral do Partido Socialista, Nuno Melo diz não perceber as críticas que faz ao atual Governo, “que somos insensíveis sobre a economia, somos insensíveis sobre a habitação, somos insensíveis sobre as escolas” quando em 2024 o país foi a votos porque o executivo de António Costa caiu. “Um Governo com a maioria absoluta, de que José Luís Carneiro fazia parte, caiu, quando se substituíam governantes a uma média superior a um por mês, é bom que se recordem disso, caiu porque vivíamos com a contestação nas ruas, vivíamos com números de recorde de carga fiscal, vivíamos com o Serviço Nacional de Saúde em colapso”, disse Nuno Melo. O ministro da Defesa também elogiou o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, pelos resultados orçamentais conseguidos nos últimos tempos. “Eu sou um grande fã do nosso ministro das Finanças, porque tem de dar resposta a todas as áreas de governação e gerir recursos que são escassos, mas ouvindo todos e com resultados. Isto tudo aconteceu atingindo dois superávits, houve cinco países na União Europeia que o conseguiram”, salientou Nuno Melo. Montenegro justifica a presença no Mundial de Futebol Numa mensagem que foi lida pela vice-presidente da Assembleia da República, Teresa Morais, o primeiro-ministro justificou a ausência nas jornadas parlamentares com o jogo de Portugal desta noite em Dallas, nos Estados Unidos, e com a cimeira da Nato, em Ancara, Turquia.