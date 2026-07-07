Hugo Soares questiona que cidadãos não tenham ajudado agente da PSP

O líder parlamentar do PSD questionou esta terça-feira que vários cidadãos tenham "passado ao lado" sem ajudar um agente da PSP que deteve uma pessoa "em flagrante delito" num mercado da Amadora.

Na intervenção de encerramento das jornadas parlamentares do PSD/CDS-PP, que terminaram em Cascais (distrito de Lisboa), Hugo Soares quis deixar uma "nota paralela" depois de ter visto um vídeo, disponibilizado na página do Jornal de Notícias.

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Segundo o JN, um homem de 26 anos foi detido na segunda-feira pela PSP, na freguesia das Águas Livres, no concelho da Amadora, por suspeitas dos crimes de furto e de resistência e coação sobre funcionário, depois de tentar agredir um agente durante a abordagem.

"Eu não queria deixar de anotar a bravura daquele agente da PSP, mas deixar uma pergunta ao país, que foi aquilo que mais me impressionou e por isso eu vos falo disto: que raio de sociedade estamos nós a construir quando se vê naquele vídeo pessoas a assistirem à atuação da autoridade da PSP, a passarem ao lado e ninguém a ajudar? Que raio de sociedade estamos nós a construir?", questionou.

Hugo Soares salientou que o agente da PSP estava sozinho e era visível "a diferença de tamanho entre o cidadão que estava a cometer o crime em flagrante delito" e o polícia, que colocou "em causa e em perigo a sua integridade física".

"Eu sei que é o serviço deles, eu sei", disse, agradecendo o trabalho das forças de segurança e, de caminho, também aos bombeiros que têm combatido os incêndios nos últimos dias.