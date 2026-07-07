Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 07 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

PSD

Hugo Soares questiona que cidadãos não tenham ajudado agente da PSP

07 jul, 2026 - 15:53 • Lusa

Hugo Soares salientou que o agente da PSP estava sozinho e era visível "a diferença de tamanho entre o cidadão que estava a cometer o crime em flagrante delito" e o polícia, que colocou "em causa e em perigo a sua integridade física".

A+ / A-

O líder parlamentar do PSD questionou esta terça-feira que vários cidadãos tenham "passado ao lado" sem ajudar um agente da PSP que deteve uma pessoa "em flagrante delito" num mercado da Amadora.

Na intervenção de encerramento das jornadas parlamentares do PSD/CDS-PP, que terminaram em Cascais (distrito de Lisboa), Hugo Soares quis deixar uma "nota paralela" depois de ter visto um vídeo, disponibilizado na página do Jornal de Notícias.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo o JN, um homem de 26 anos foi detido na segunda-feira pela PSP, na freguesia das Águas Livres, no concelho da Amadora, por suspeitas dos crimes de furto e de resistência e coação sobre funcionário, depois de tentar agredir um agente durante a abordagem.

"Eu não queria deixar de anotar a bravura daquele agente da PSP, mas deixar uma pergunta ao país, que foi aquilo que mais me impressionou e por isso eu vos falo disto: que raio de sociedade estamos nós a construir quando se vê naquele vídeo pessoas a assistirem à atuação da autoridade da PSP, a passarem ao lado e ninguém a ajudar? Que raio de sociedade estamos nós a construir?", questionou.

Hugo Soares salientou que o agente da PSP estava sozinho e era visível "a diferença de tamanho entre o cidadão que estava a cometer o crime em flagrante delito" e o polícia, que colocou "em causa e em perigo a sua integridade física".

"Eu sei que é o serviço deles, eu sei", disse, agradecendo o trabalho das forças de segurança e, de caminho, também aos bombeiros que têm combatido os incêndios nos últimos dias.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 07 jul, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

“Não pode fugir”: Ministro da Educação evita responder a alunos sobre atrasos nos exames

Educação

“Não pode fugir”: Ministro da Educação evita responder a alunos sobre atrasos nos exames

"Terminou". O relato da desilusão portuguesa

"Terminou". O relato da desilusão portuguesa

Chamas em Carnaxide consomem armazém

Chamas em Carnaxide consomem armazém

Ronaldo admite que Mundial 2026 será o último

Ronaldo admite que Mundial 2026 será o último

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que faltaram"

Lampedusa: "Mortos são vítimas das decisões e das que (...)