Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 07 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Jornadas parlamentares

O pacote laboral não é para os empresários “comprarem carros e irem de férias mais longe”, diz líder da CIP

07 jul, 2026 - 14:10 • Manuela Pires

Nas jornadas parlamentares do PSD e CDS, Armindo Monteiro pediu um “sobressalto da nação produtiva”. O presidente da CIP criticou que o debate sobre o pacote laboral tenha sido influenciado por "questões político-partidárias".

A+ / A-

“Não é uma birra, nem um arranjo floral”, avisou Armindo Monteiro, falando aos deputados do PSD e do CDS nas jornadas parlamentares que terminam esta terça-feira em Cascais, sobre a importância da revisão do Código de Trabalho.

Durante a sua intervenção, o presidente da CIP deu conta de vários dados que colocam Portugal muitos abaixo da média da União Europeia. “O salário médio é o 10º mais baixo da União Europeia” e a produtividade ocupa o mesmo lugar.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

E Armindo Monteiro avisou que para se alterar esta situação é necessário continuar a insistir nas alterações ao Código do Trabalho.

“É para mudarmos este quadro. Não é para que os empresários comprem mais carros, vão de férias mais longe e tenham melhores condições. Não estou a dizer que também não seja necessário dar mais rendimento aos empresários. Naturalmente que o lucro não é uma palavra proibida. Mas também pagar salários mais elevados não deve ser uma impossibilidade”, disse Armindo Monteiro.

“E isso muda-se, vejam que a nossa produtividade em Portugal é de 29 euros. A média europeia é de 44. Só aqui temos uma diferença de 15 euros. Ao fim de um dia já estamos em 120 euros de diferença. Isto já explica muita coisa”, argumentou.

O presidente da Confederação Empresarial de Portugal lembrou os deputados de que o trabalho na concertação social ao longo de nove meses foi muito duro, mas teve sempre a sensação de que o debate que ali acontecia esteve sempre dependente da decisão política do Parlamento.

“Não é uma birra. Não andámos nove meses em esforço para fazer aquilo. O que nós sentimos naquelas salas era que não era para influenciar aquele jogo, mas o vosso jogo. Aí é que se jogava aquilo que estava a ser discutido, que devia ser uma relação meramente laboral, mas não, o que estava a acontecer era uma relação político-partidária”, referiu o presidente da CIP.

A CIP pede um sobressalto da nação produtiva

Além das alterações ao Código de Trabalho, Armindo Monteiro considera que Portugal precisa de três ativos: lucidez, vontade e coragem. Para criar um ambiente favorável à economia e à produtividade, o presidente da CIP refere que são necessárias “medidas profundas no investimento, na inovação e no crescimento”.

Armindo Monteiro deixou então uma sugestão para uma nação produtiva.

“Permitam-me convocar todos para um sobressalto da nação produtiva. Nós temos uma nação produtiva em Portugal. É preciso fazer um sobressalto. Essa nação produtiva, muitas vezes, é silenciosa, não é ruidosa como outros. E por isso, às vezes, parece que não existe”, referiu Armindo Monteiro.

Apesar de existir essa nação produtiva, o presidente da CIP pede ao poder político medidas em três eixos: “A valorização do trabalho, o investimento nas empresas e a redução da burocracia estatal. É importante, é imprescindível. E, sobretudo, com uma rejeição do fatalismo”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 07 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Chamas em Carnaxide consomem armazém perto de posto de combustível

Chamas em Carnaxide consomem armazém perto de posto de combustível

Ronaldo admite que Mundial 2026 será o último

Ronaldo admite que Mundial 2026 será o último

EUA: Quem é o melhor atleta dos últimos 250 anos?

EUA: Quem é o melhor atleta dos últimos 250 anos?

Papa em Lampedusa: "Mortos são vítimas tanto das decisões tomadas como das que faltaram"

Papa em Lampedusa: "Mortos são vítimas tanto das decis(...)

Em Miami, celebra-se a prestação de Cabo Verde

Em Miami, celebra-se a prestação de Cabo Verde