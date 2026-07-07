Quem é a empresa responsável pela plataforma de classificação dos exames? ​BE e Livre fazem perguntas ao Ministério

O Bloco de Esquerda e o Livre questionaram esta terça-feira o ministro da Educação, Ciência e Inovação sobre a empresa responsável pela plataforma de classificação digital dos exames nacionais do 11º e 12º ano. Os dois partidos dirigiram, cada um, um conjunto de sete perguntas sobre esta empresa, a capacidade técnica e as relações contratuais com o Ministério da Educação. No documento, assinado pelo deputado único do BE Fabian Figueiredo, o partido recupera algumas informações prestadas por Fernando Alexandre à comunicação social, nomeadamente a indicação de que já existiria uma relação contratual entre o Ministério e a empresa desde 2018. Já o Livre, no documento assinado pelos seis deputados, questionaram "quantas provas foram efetivamente afetadas pelas falhas de digitalização, distribuição ou atribuição de itens e respetiva classificação". O partido questionou ainda o Governo se existe garantia de que nenhum aluno irá receber uma classificação por uma prova "ilegível, incompleta, trocada ou parcialmente perdida". Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O Bloco de Esquerda garante que a empresa, ainda que com outro nome, foi constituída em 2020 e, por isso, questiona como é que este calendário “se compatibiliza” com o que foi afirmado. “Existiu relação contratual anterior com outra entidade ou com os sócios da atual empresa, e ao abrigo de quê”, questiona o partido. O partido revela ainda que a empresa está registada com um “Código de Atividade Económica de consultoria em informática, mas cujo objeto social — design, comunicação e gestão de redes sociais, produção áudio e vídeo — não evidencia, à partida, especialização em sistemas de avaliação em larga escala nem em segurança da informação”. Por isso, lança a pergunta sobre que “requisitos de capacidade técnica, experiência em sistemas de avaliação em larga escala, certificações de segurança da informação e garantias de proteção de dados foram exigidos e verificados para confiar a esta empresa a plataforma”, lembrando que em causa estão mais de 300 mil provas nacionais. Já o Livre questiona se os testes de carga, homologação e validação aconteceram antes da plataforma de classificação digital entrar em funcionamento, bem como quem tomou a decisão de avançar com a generalização deste método.