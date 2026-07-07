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Exames nacionais
Quem é a empresa responsável pela plataforma de classificação dos exames? BE e Livre fazem perguntas ao Ministério
07 jul, 2026 - 17:58 • Cristina Nascimento
Alegando questões de segurança, o ministro da Educação revelou, de forma cautelosa, o nome da empresa. Bloco e Livre questionam a capacidade técnica da empresa e querem saber por que é que Fernando Alexandre não a identificou quando questionado sobre o assunto pelos deputados.
O Bloco de Esquerda e o Livre questionaram esta terça-feira o ministro da Educação, Ciência e Inovação sobre a empresa responsável pela plataforma de classificação digital dos exames nacionais do 11º e 12º ano.
Os dois partidos dirigiram, cada um, um conjunto de sete perguntas sobre esta empresa, a capacidade técnica e as relações contratuais com o Ministério da Educação.
No documento, assinado pelo deputado único do BE Fabian Figueiredo, o partido recupera algumas informações prestadas por Fernando Alexandre à comunicação social, nomeadamente a indicação de que já existiria uma relação contratual entre o Ministério e a empresa desde 2018.
Já o Livre, no documento assinado pelos seis deputados, questionaram "quantas provas foram efetivamente afetadas pelas falhas de digitalização, distribuição ou atribuição de itens e respetiva classificação". O partido questionou ainda o Governo se existe garantia de que nenhum aluno irá receber uma classificação por uma prova "ilegível, incompleta, trocada ou parcialmente perdida".
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O Bloco de Esquerda garante que a empresa, ainda que com outro nome, foi constituída em 2020 e, por isso, questiona como é que este calendário “se compatibiliza” com o que foi afirmado. “Existiu relação contratual anterior com outra entidade ou com os sócios da atual empresa, e ao abrigo de quê”, questiona o partido.
O partido revela ainda que a empresa está registada com um “Código de Atividade Económica de consultoria em informática, mas cujo objeto social — design, comunicação e gestão de redes sociais, produção áudio e vídeo — não evidencia, à partida, especialização em sistemas de avaliação em larga escala nem em segurança da informação”.
Por isso, lança a pergunta sobre que “requisitos de capacidade técnica, experiência em sistemas de avaliação em larga escala, certificações de segurança da informação e garantias de proteção de dados foram exigidos e verificados para confiar a esta empresa a plataforma”, lembrando que em causa estão mais de 300 mil provas nacionais.
Já o Livre questiona se os testes de carga, homologação e validação aconteceram antes da plataforma de classificação digital entrar em funcionamento, bem como quem tomou a decisão de avançar com a generalização deste método.
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Outra pergunta que o BE faz está relacionada com a informação que, garantem, o governante não prestou quando, no dia 1 de julho, esteve a ser ouvido no Parlamento. “Por que razão não identificou nesse momento a empresa responsável pela plataforma, que conhecia ou devia conhecer, e em que momento tomou o ministro conhecimento da sua existência e identidade”, lê-se.
Já o Livre questiona com que "fundamento foram imputadas às escolas, aos agrupamentos e aos seus diretores anomalias como as convocatórias erradas" e como pode garantir o Ministério da Educação que os problemas serão solucionados na 2.ª fase de exames nacionais e que esse processo decorrerá com normalidade e que nenhum aluno será prejudicado.
Na segunda-feira, um restrito grupo de órgãos de comunicação social, entre os quais a Renascença, acompanhou uma visita ao local onde os cerca de 300 mil exames foram digitalizados.
Na altura, o ministro foi questionado pelos jornalistas sobre quem era a entidade ou entidades responsáveis pelo desenvolvimento da tecnologia que permite a classificação digital das provas.
Fernando Alexandre revelou que há duas plataformas, uma para a digitalização das provas e que foi desenvolvida no âmbito do EduQa e outra para fazer a gestão das respostas a distribuir pelos professores classificadores. Esta segunda plataforma é da responsabilidade de uma empresa que, segundo o ministro, já trabalha com o EduQa, então IAVE, desde 2018.O ministro Fernando Alexandre acabou por revelar o nome da empresa e justificou não o ter feito anteriormente por ter sido aconselhado a gerir essa informação com cautela, dada a sensibilidade da informação que a empresa detém e o risco de vulnerabilidade. De acordo com o governante, este aconselhamento foi feito pelo Gabinete Nacional de Segurança.
[artigo atualizado às 20h51 com perguntas dirigidas pelo Livre]
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