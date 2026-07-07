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Exames nacionais
Quem é a empresa responsável pela plataforma de classificação dos exames? BE faz 7 perguntas ao Ministério
07 jul, 2026 - 17:58 • Cristina Nascimento
Alegando questões de segurança, o ministro da Educação revelou, de forma cautelosa, o nome da empresa. Bloco questiona capacidade técnica da empresa e quer saber por que é que Fernando Alexandre não a identificou quando questionado sobre o assunto pelos deputados.
O Bloco de Esquerda questiona o ministro da Educação, Ciência e Inovação sobre a empresa responsável pela plataforma de classificação digital dos exames nacionais do 11º e 12º ano.
O partido dirigiu esta terça-feira um conjunto de sete perguntas sobre esta empresa, a capacidade técnica e as relações contratuais com o Ministério da Educação.
No documento, assinado pelo deputado único do BE Fabian Figueiredo, o partido recupera algumas informações prestadas por Fernando Alexandre à comunicação social, nomeadamente a indicação de que já existiria uma relação contratual entre o Ministério e a empresa desde 2018.
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O Bloco de Esquerda garante que a empresa, ainda que com outro nome, foi constituída em 2020 e, por isso, questiona como é que este calendário “se compatibiliza” com o que foi afirmado. “Existiu relação contratual anterior com outra entidade ou com os sócios da atual empresa, e ao abrigo de quê”, questiona o partido.
O partido revela ainda que a empresa está registada com um “Código de Atividade Económica de consultoria em informática, mas cujo objeto social — design, comunicação e gestão de redes sociais, produção áudio e vídeo — não evidencia, à partida, especialização em sistemas de avaliação em larga escala nem em segurança da informação”.
Por isso, lança a pergunta sobre que “requisitos de capacidade técnica, experiência em sistemas de avaliação em larga escala, certificações de segurança da informação e garantias de proteção de dados foram exigidos e verificados para confiar a esta empresa a plataforma”, lembrando que em causa estão mais de 300 mil provas nacionais.
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Outra pergunta que o BE faz está relacionada com a informação que, garantem, o governante não prestou quando, no dia 1 de julho, esteve a ser ouvido no Parlamento. “Por que razão não identificou nesse momento a empresa responsável pela plataforma, que conhecia ou devia conhecer, e em que momento tomou o ministro conhecimento da sua existência e identidade”, lê-se.
Na segunda-feira, um restrito grupo de órgãos de comunicação social, entre os quais a Renascença, acompanhou uma visita ao local onde os cerca de 300 mil exames foram digitalizados.
Na altura, o ministro foi questionado pelos jornalistas sobre quem era a entidade ou entidades responsáveis pelo desenvolvimento da tecnologia que permite a classificação digital das provas.
Fernando Alexandre revelou que há duas plataformas, uma para a digitalização das provas e que foi desenvolvida no âmbito do EduQa e outra para fazer a gestão das respostas a distribuir pelos professores classificadores. Esta segunda plataforma é da responsabilidade de uma empresa que, segundo o ministro, já trabalha com o EduQa, então IAVE, desde 2018.O ministro Fernando Alexandre acabou por revelar o nome da empresa e justificou não o ter feito anteriormente por ter sido aconselhado a gerir essa informação com cautela, dada a sensibilidade da informação que a emprese detém e o risco de vulnerabilidade. De acordo com o governante, este aconselhamento foi feito pelo Gabinete Nacional de Segurança.
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