Deputado pede para abandonar bancada do Chega e recua três horas depois

Eram 15h55 desta quarta-feira quando José Dias Fernandes, deputado do Chega, enviou um email ao gabinete do presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, a pedir para passar a ser deputado não-inscrito.

Os motivos são ainda difíceis de entender, mas três horas depois enviou uma outra mensagem de correio eletrónico a pedir para "desconsiderar o email anteriormente enviado".

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A informação foi confirmada à Renascença por fonte do gabinete do presidente da Assembleia da República.

A notícia da saída de José Dias Fernandes foi avançada pelo Expresso durante a tarde de quarta-feira, mas nessa altura, o partido assegurava a continuidade do deputado.

"O deputado José Dias Fernandes continuará a ser deputado do Chega", garantia fonte oficial em resposta à Renascença.

No núcleo duro de André Ventura, também iam assegurando à Renascença que José Dias Fernandes não tencionava passar a deputado independente, nem abandonar o partido.

A Renascença já questionou o Chega sobre os motivos deste pedido que acabou por ser revertido.

José Dias Fernandes tornou-se deputado do Chega em 2024, ao ser eleito pelo círculo da Europa. Em 2025, voltou a ser eleito para o Parlamento.

Quando foi eleito, o jornal Público revelou que o deputado já tinha sido expulso duas vezes de França por ser um imigrante ilegal no país.

O episódio da hesitação parlamentar acontece na ressaca das eleições internas para os órgãos distritais do Chega que abriram feridas em algumas fações do partido, como conta o Observador.