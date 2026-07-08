Imigração: PSD vai ouvir para já os técnicos e só depois os ex-governantes do PS

O porta-voz do PSD anunciou, na semana passada, que o partido ia chamar José Luís Carneiro e outros antigos governantes socialistas para explicarem a evolução da população estrangeira residente no país, mas no requerimento, a que a Renascença teve acesso, da lista de 13 nomes não consta qualquer antigo ministro socialista.

Na primeira conferência de imprensa como porta-voz do PSD, Sebastião Bugalho colocou sempre a questão do lado do Governo socialista para perceber se tinha conhecimento deste aumento da população imigrante: "O Governo então em funções agiu com conhecimento ou sem conhecimento do aumento populacional agora tornado público? Que políticas públicas desse Governo foram projetadas ou condicionadas por esse aumento populacional, fruto da política migratória desregrada desse Governo? Se sabiam, o que fizeram, e se não o fizeram, porque não o fizeram?", perguntou Bugalho.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Mais de uma semana depois, o requerimento do PSD enviado à Renascença tem uma lista de 13 personalidades que pretende ouvir no Parlamento e não há nenhum nome de antigo governante socialista.

Os social-democratas justificam dizendo que este é um assunto com relevância política, económica e social e por isso é necessário primeiro escutar os técnicos e as instituições envolvidas diretamente na recolha dos dados.

“Torna-se indispensável proceder à audição das entidades técnicas e institucionais diretamente envolvidas na recolha, produção, gestão da informação, bem como na execução da política migratória”, lê-se no documento.

Primeiro os técnicos, entre eles três antigos diretores do SEF, os atuais e os anteriores responsáveis da AIMA e do INE, mas também os médicos Luís Pinheiro, Paulo Telles de Freitas e Caldas Afonso.