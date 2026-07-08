"Não é o momento" para audição ao ministro da Educação. PSD acusa oposição de querer crise política

O PSD entende que este não é o momento para o ministro da Educação, Fernando Alexandre, ir ao Parlamento prestar esclarecimentos aos deputados sobre o processo conturbado da correção dos exames nacionais do 11.º e 12.º anos e a alteração do calendário. Na comissão de educação, o deputado social-democrata Pedro Alves disse que, nesta altura, a ida de Fernando Alexandre à Assembleia da República não vai acrescentar nenhum dado novo e que a oposição está apenas à procura de uma oportunidade para uma crise política. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Não creio que acrescente nada que não seja procurar aquilo que a oposição tem tentado fazer a cada momento do processo, cada vez que se resolve um assunto, quer arranjar um problema, é através de um problema técnico querer encontrar aqui e lançar uma crise política”, disse o parlamentar.

Pedro Alves referiu, também, que o PSD concorda com a necessidade de o ministro prestar esclarecimentos, mas não neste momento, depois de já ter dito em entrevistas a dois canais de televisão que os problemas estão a ser solucionados. “Nomeadamente através de duas entrevistas ontem [terça-feira], e o processo está estabilizado do ponto de vista daquilo que são as correções eletrónicas, os professores estão a receber os exames e estão a fazer o seu trabalho de classificação e, nesse sentido, nós todos aqui procuramos que haja tranquilidade para as famílias e para os alunos e julgo que devemos deixar correr todo este processo para que as classificações sejam publicadas dentro do prazo que está definido”, defendeu Pedro Alves. Ao contrário do que defenderam os restantes partidos, o PSD empurrou a audição do ministro para o fim deste mês ou até para setembro. “Não seria útil que o fizéssemos [a audição] antes do dia 17 de julho, ou antes do processo concluído das candidaturas ao ensino superior”, disse.