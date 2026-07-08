"Rápida resolução" é o que Seguro deseja para os problemas nos exames nacionais

O Presidente falava aos jornalistas no fim da inauguração da nova sede do Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC), em Lisboa. Seguro disse que vai falar deste assunto com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, esta semana.

Rapidez na resolução. É isso que o Presidente da República espera quando confrontado com os problemas que têm envolvido os exames nacionais. Além disso, António José Seguro disse esperar que a confiança no sistema de avaliação fique intacta.

"O desejo do Presidente é que rapidamente tudo volte à normalidade e, sobretudo, que a relação de confiança entre os alunos e as suas famílias e o sistema de avaliação se mantenha intacta", afirmou.

Questionado se o ministro da Educação, Fernando Alexandre, tem condições para continuar em funções, o chefe de Estado respondeu: "Não respondo a essas questões."

Compensação de famílias? Seguro falará com Montenegro

A comunicação social aproveitou a inauguração da sede do MENAC para perguntar ao chefe de Estado se está preocupado com os problemas na classificação eletrónica dos exames nacionais, que levaram ao adiamento do calendário de avaliação e divulgação de resultados e da segunda fase dos exames.

António José Seguro começou por responder que está a acompanhar essa situação, como é seu dever, e expressou o desejo de que "esse problema possa ser resolvido o mais rapidamente possível".

"Isto é: que os professores que ainda não tiveram acesso às provas para poder corrigi-las e classificá-las o possam fazer, que os alunos, que têm direito a receber as notas, as recebam, e que a relação de confiança que existe com o sistema de avaliação continue intacta", especificou.

Questionado sobre se concorda com um mecanismo para compensação das famílias afetadas nas suas férias por esta alteração de calendário, António José Seguro respondeu: "Esse assunto abordarei esta semana com o senhor primeiro-ministro."

"Neste momento, o que Presidente da República tem a fazer é uma declaração reafirmando aquilo que já disse: há um problema, precisa de ser resolvido, e naturalmente que os alunos e as famílias não podem sair prejudicados. O ministro da Educação já se referiu a esse assunto", acrescentou.