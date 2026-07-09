​Governo aprova despejo de inquilinos com dois meses de rendas em atraso

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Inquilinos com dois meses de rendas em atraso podem ser despejados pelos senhorios, preveem as novas regras do mercado de arrendamento urbano aprovadas esta quinta-feira em Conselho de Ministros. Até agora, o prazo era de três meses. O diploma, que ainda terá de ser aprovado na Assembleia da República. Os inquilinos também podem ser despejados da habitação em caso de atraso de oito dias no pagamento da renda por mais de três vezes, seguidas ou interpoladas, num período de 12 meses, ou mais de quatro vezes em 18 meses. O direito de resolução do contrato de arrendamento em caso de incumprimento passa a caducar após seis meses. "Queremos acelerar os despejos (...), penalizar aqueles que não cumprem, tendo mecanismos de salvaguarda social, mas queremos tornar o mercado mais rigoroso", declarou o ministro Miguel Pinto Luz. Novo Fundo de Emergência Habitacional Para compensar a maior facilidade nos despejos, o Governo pretende criar um Fundo de Emergência Habitacional para dar resposta às famílias de menores recursos. Estas pessoas podem candidatar-se a um apoio social para o realojamento no valor de um IAS (537,13 euros) "em despesas de alojamento ou realojamento até 2.300 euros por mês, por um prazo de máximo de 6 meses consecutivos". O Fundo será gerido pelo IHRU e será financiado através de dotação de Orçamento do Estado, mas o ministro Pinto Luz não quantificou o montante que será afetado para essa finalidade.

Mudanças nas rendas antigas O Conselho de Ministros aprovou também novas regras para a transição dos contratos anteriores a 1990 para o Novo Regime do Arrendamento Urbano (NRAU). No caso dos inquilinos com menos de 65 anos, e rendimento anual inferior a 64.400 euros, a renda mantém-se por um período de 5 anos. No entanto, se o rendimento for superior a esse valor, a renda pode ser atualizada para 1/15 do Valor Patrimonial Tributário do imóvel. Para os inquilinos com mais de 65 anos, o contrato não transita para o NRAU, mas se o rendimento do agregado for superior a 64.400 euros anuais, a renda será atualizada para 1/15 do Valor Patrimonial Tributário. O Governo também decidiu antecipar em três anos o fim do controlo das rendas dos novos contratos, passando as rendas a ser definidas pelas partes.

Mudanças nas rendas antecipadas Em relação às rendas antecipadas e cauções, o limite passa de duas para três, sem limite ao valor caucionado. O senhorio vai também poder agora recusar a renovação automática do contrato de arrendamento, mediante aviso prévio. Até agora, o senhorio podia só podia cancelar o contrato três anos após a celebração. A duração dos contratos mantém-se igual: não pode ser inferior a um ano nem ultrapassar os 30 anos.

