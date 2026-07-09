​Governo aprova despejo de inquilinos com dois meses de rendas em atraso

Inquilinos com dois meses de rendas em atraso podem ser despejados pelos senhorios, preveem as novas regras do mercado de arrendamento aprovadas esta quinta-feira em Conselho de Ministros.

Até agora, o prazo era de três meses. O diploma, que ainda terá de ser aprovado na Assembleia da República.

Os inquilinos também podem ser despejados da habitação em caso de atraso de oito dias no pagamento da renda por mais de três vezes, seguidas ou interpoladas, num período de 12 meses, ou mais de quatro vezes em 18 meses.

O direito de resolução do contrato de arrendamento em caso de incumprimento passa a caducar após seis meses.

"Queremos penalizar aqueles que não cumprem, tendo mecanismos de salvaguarda social, mas queremos tornar o mercado mais rigoroso", declarou o ministro Miguel Pinto Luz.

O Conselho de Ministros aprovou também novas regras para a transição dos contratos anteriores a 1990 para o Novo Regime do Arrendamento Urbano (NRAU).

No caso dos inquilinos com menos de 65 anos, e rendimento anual inferior a 64.400 euros, a renda mantém-se por um período de 5 anos.

No entanto, se o rendimento for superior a esse valor, a renda pode ser atualizada para 1/15 do Valor Patrimonial Tributário do imóvel.

Para os inquilinos com mais de 65 anos, o contrato não transita para o NRAU, mas se o rendimento do agregado for superior a 64.400 euros anuais, a renda será atualizada para 1/15 do Valor Patrimonial Tributário.

[em atualização]