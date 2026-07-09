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NATO. Revólver oferecido por Erdogan entregue por Montenegro à PSP

09 jul, 2026 - 19:17 • Lusa

Primeiro-ministro português entregou à PSP o revólver oferecido por Recep Tayyip Erdogan durante a cimeira da NATO. Arma será alvo de perícia para determinar as normas legais aplicáveis.

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O primeiro-ministro português entregou para peritagem da PSP o revólver oferecido pelo presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante a cimeira da NATO, disse à Lusa fonte do gabinete de Luís Montenegro.

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Quando "teve conhecimento da prenda que tinha recebido", distribuída a todos os chefes de Estado e de Governo durante a cimeira da Aliança Atlântica, em Ancara, o primeiro-ministro entregou o revólver ao Corpo de Segurança Pessoal, que o transportou para Portugal, acrescentou a mesma fonte.

A arma está, agora, no Departamento de Armas e Explosivos da PSP, onde será feita a devida perícia "para efeitos da determinação das normas legais aplicáveis", ainda segundo a informação do gabinete do chefe do Governo.

Keir Starmer, primeiro-ministro britânico, foi o primeiro a falar sobre a oferta de Recep Tayyip Erdogan, um revólver com o nome de cada líder gravado e seis balas, durante o voo de regresso a Londres.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, António Costa, já anunciaram que vão "armazenar de forma segura" as armas.

"Esta manhã descobri que nos enganou, vendendo-nos sucata em vez de algo de valor", comentou hoje Zoran Milanovic, Presidente da Croácia.

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