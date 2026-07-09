PSD "absolutamente convencido" que Fernando Alexandre vai ao Parlamento esclarecer problemas dos exames nacionais

O líder parlamentar do PSD manifestou-se esta quinta-feira convicto de que o ministro da Educação, Fernando Alexandre, irá ao parlamento prestar esclarecimentos sobre os problemas na classificação dos exames nacionais quando os deputados quiserem.

"É indiferente. Quando os senhores deputados quiserem que ele venha, eu tenho a certeza que ele vem", declarou Hugo Soares aos jornalistas na Assembleia da República.

O líder parlamentar do PSD falava durante uma conferência de imprensa sobre as falhas no abastecimento de água no concelho de Almada, em que acusou o PS de impedir audições parlamentares de entidades do setor para "camuflar" as responsabilidades da gestão autárquica.

Em contraste, afirmou que "da parte do PSD não haverá nenhum obstáculo a que o senhor ministro da Educação possa vir ao Parlamento dar explicações", e referiu que não era necessário a oposição ter recorrido a requerimentos potestativos, de caráter obrigatório.

"Nós não nos opomos, pelo contrário, achamos muito bem que, apesar dos vastíssimos esclarecimentos públicos que o senhor ministro se tem desdobrado a dar nos últimos dias, que ele possa vir ao Parlamento responder às perguntas dos senhores deputados. É assim que a democracia funciona", declarou.

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Questionado sobre o momento em que o ministro da Educação poderá vir ao parlamento, tendo em conta que está a ser pedida a sua audição nos próximos dias, Hugo Soares respondeu: "É indiferente. Quando os senhores deputados quiserem que ele venha, eu tenho a certeza que ele vem".

"Da parte do PSD, não haverá nenhum obstáculo a que o senhor ministro da Educação possa vir ao Parlamento dar explicações", assegurou.

"Quando é que o senhor ministro cá vem? É uma pergunta que os senhores devem fazer, mas eu estou absolutamente convencido que o senhor ministro não tem problema nenhum em vir ao Parlamento, como já veio noutras ocasiões, dar os esclarecimentos que as senhoras e os senhores deputados entendem que deve dar", acrescentou.

Num contexto em que os problemas na classificação eletrónica dos exames nacionais levaram ao adiamento do calendário de avaliação e de divulgação de resultados e da segunda fase dos exames, o líder parlamentar do PSD referiu, porém, que está "mais preocupado que o senhor ministro esteja a tratar de que no dia 17 as notas possam ser publicadas".

"Como estou tão preocupado que a senhora presidente da Câmara (de Almada, Inês de Medeiros, do PS) esteja a resolver os problemas da água em Almada. É a obrigação de cada um", defendeu Hugo Soares.