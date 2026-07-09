PSD diz que "responsabilidade" do Governo no abastecimento de água em Almada é "zero"

O PSD acusou esta quinta-feira o PS querer "mascarar a incompetência" da Câmara Municipal de Almada na gestão da água e ter por isso impedido que fossem ouvidas com urgência entidades do setor na Comissão Parlamentar de Ambiente.

Em conferência de imprensa, na Assembleia da República, o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, culpou a presidente da Câmara Municipal de Almada, Inês de Medeiros, do PS, pelas falhas no abastecimento de água no concelho, e afastou responsabilidades do Governo nesta matéria.

"Hoje mesmo falei com a senhora ministra do Ambiente, que sei estará hoje também no concelho de Almada, para, dentro daquilo que é o âmbito de atuação do Governo, cuja responsabilidade nesta matéria é zero, podermos ver aquilo que, no âmbito das políticas do Governo, se pode fazer para ajudar a mitigar e a resolver esta situação", afirmou.

Antes, referindo-se a Inês de Medeiros, Hugo Soares declarou que "o que está a acontecer em Almada deve-se, sabe-se agora, a uma total falta de investimento nos últimos anos na rede de abastecimento e de captação de água naquele concelho, e que tem evidentemente um rosto e uma culpada".

O PSD considera, no entanto, que a autarca do PS "deve dar explicações é na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal", não na Assembleia da República, e por isso não pediu a sua audição parlamentar, mas sim de entidades que o Governo tutela.

Hugo Soares relatou que o PSD requereu na terça-feira que fossem ouvidas em comissão parlamentar, com caráter de urgência, a APA — Associação Portuguesa do Ambiente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), e as Águas de Portugal, mas que o PS inviabilizou essas audições.

O líder parlamentar do PSD acusou o PS de querer "ajudar a mascarar a incompetência do próprio PS na gestão da Câmara Municipal".

"O PS, face à crise que agora se vive em Almada e que afeta milhares de cidadãos, preferiu ajudar a camuflar a incompetência da senhora Presidente da Câmara Municipal, ao invés de permitir que o Parlamento fizesse o seu trabalho", reforçou.

O objetivo do PSD era, "ouvindo essas entidades, perceber de que forma é que os senhores deputados podiam ter uma intervenção, e o próprio Governo, para ajudar a mitigar aquilo que acontece hoje no Conselho de Almada, que é uma situação que se arrasta há demasiado tempo", referiu.

Hugo Soares, que estava acompanhado pelos deputados do PSD eleitos pelo círculo de Setúbal Paulo Edson Cunha, Pedro Roque, Bruno Vitorino, exortou o PS "para que possa ainda emendar a mão" e aceite ouvir as entidades do setor da água na Comissão de Ambiente.

Paulo Edson Cunha disse que Inês de Medeiros não interveio atempadamente perante causas conhecidas há anos, descuidou a fiscalização e não usou o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Bruno Vitorino mencionou que Almada tem números próximos dos 40% de água não faturada e apenas 0,3% de condutas reabilitadas nos últimos cinco anos, e acusou a autarca do PS de "incapacidade e incompetência".