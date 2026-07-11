Brilhante Dias: "Caos instalado na correção de exames está a passar para a dimensão institucional"

O líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, diz que o partido só comenta o pagamento das horas extraordinárias quando a medida for apresentada pelo próprio ministro da Educação.

"O PS vai comentar quando o senhor ministro anunciar", diz o deputado à Renascença, acusando o Governo de gerar "caos".

"Isto é uma profunda barafunda e uma profunda confusão. A confusão e o caos instalado na correção de exames está a passar para a dimensão institucional e a dimensão institucional é quando temos um porta-voz de um partido político que anuncia uma decisão do Governo aos portugueses", diz Brilhante Dias.

"Espero que o senhor ministro da Educação, para já, não falar, do senhor primeiro-ministro, venha colocar as coisas no sítio. As decisões do Governo são anunciadas pelo Governo", acrescenta.

O deputado lembra que Bugalho "há duas semanas, anunciou uma decisão do Grupo Parlamentar do PSD", acabando "de alguma forma, por ser desmentido pelo próprio grupo parlamentar".



Brilhante Dias acusa o primeiro-ministro, Luís Montenegro, de incompetência: "Não sei o que é que o senhor primeiro-ministro e presidente do PPD/PSD anda a fazer quando deixa que se instale este desnorte. Isto é uma profunda incompetência, uma falta de sentido de Estado."

"Espero que ponha cobro a este dislate institucional, em que se marcam conferências de imprensa no partido para anunciar decisões do Governo. É absolutamente inédito. Inaudito. O país merece melhor", enfatiza o líder parlamentar do PS.

Nestas declarações à Renascença, Brilhante Dias contesta ainda a ideia de que este procedimento possa visar proteger o ministro Fernando Alexandre. "Se o senhor ministro da Educação, numa decisão que é importante, já não dá cara, então eu nem sei o que pensar. Terá deixado de ser ministro? Não me parece... Por isso, é preciso pôr um pouco de ordem na casa, no Ministério da Educação."