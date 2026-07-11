Tendência minoritária do Livre acusa direção de tomar decisões “muitas vezes” ao arrepio dos estatutos

Em entrevista à Renascença, Tiago Mota, dirigente do Livre, elogia o desempenho dos 6 deputados do partido, mas lamenta a falta de protagonismo de outros membros da direção, acusando mesmo os porta-vozes de tomarem decisões “muitas vezes” ao arrepio dos estatutos.

O dirigente do Livre, que se candidata à liderança do partido, propõe que se revejam os estatutos. “Se for necessário esclarecer dentro dos estatutos, nos nossos documentos, que o Livre tem, por exemplo, um porta-voz, que fique escrito”, propõe este elemento da tendência minoritária do Grupo de Contacto, o órgão executivo da direção.

Vem ao Congresso com uma moção crítica da direção do Livre. Em que é que se baseiam essas críticas e o que é que acha que devia mudar na cúpula do partido?

Nós trazemos críticas, mas trazemos críticas não só para o interior do partido, mas também para o exterior. A nossa moção aparece precisamente porque nós acreditamos que a política tradicional está a afastar os cidadãos das decisões. E ficamos muito entristecidos de saber que o Livre faz agora 12 anos e que tinha todo um espaço político para criar uma política deliberativa mais de bases, mais de baixo para cima.

E o que nós acabamos por ver na prática dos últimos dois anos é precisamente uma cúpula do partido que não faz questão de esconder que as decisões são tomadas de cima para baixo. E isso é que nos dói bastante.

Ao arrepio dos estatutos?

Muitas vezes ao arrepio dos estatutos. A questão mais óbvia, aquela que a gente insiste muitas vezes, é a questão dos porta-vozes, que não existem nos estatutos, a realidade é essa. Os estatutos são muito claros. O nosso órgão executivo tem 15 pessoas eleitas e essas 15 pessoas representam o partido em diferentes áreas temáticas. O que devia acontecer era nós termos vários co-porta-vozes que representassem as várias componentes, a Educação, a Saúde, a Justiça e tínhamos várias pessoas a falar em nome do partido. Não é o que acontece.

Uma das críticas também é que as bases não são tidas em conta nas decisões do partido…

Sim, e é um facto. Aliás, ontem à noite [sexta-feira], na aprovação do regimento, nós voltámos a ter um congresso que dá 36 votos para a nossa Assembleia, o que significa que um grupo pequeno concertado, e não estamos a dizer que ele existe, estamos a dizer que é possível fazer, concertar um grupo muito pequeno de pessoas dentro do Livre, que conseguem eleger a Assembleia inteira do Livre. Portanto, isto não é auscultar as bases, isto é criar uma forma que a Assembleia funcione em bloco e, portanto, correntes mais minoritárias, visões mais minoritárias dentro do partido acabam por nunca ter expressão dentro da Assembleia do partido.