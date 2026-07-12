“A luta continua”: Albuquerque exige a Montenegro que resolva problemas na saúde, habitação e mobilidade

Miguel Albuquerque aproveitou o discurso na Festa do Chão da Lagoa para deixar várias exigências ao governo de Luís Montenegro. O líder do governo regional da Madeira já tinha dito garantido que as relações com o primeiro-ministro estão “normalizadas” e agora é necessário encontrar “uma linha direta com Luís Montenegro para evitar mal-entendidos”.

E esta tarde o líder regional aproveitou a festa do PSD Madeira para dar conta de todos os problemas que é precioso resolver com Lisboa e com um governo “da mesma cor”.

“Temos de esperar deste governo, da nossa cor, que resolva os problemas que estão pendentes. E o que está pendente não é nada de extraordinário. O Estado tem de assumir, de uma vez por todas, os custos e os sobrecustos na saúde, na educação, na proteção civil e na mobilidade” diz Albuquerque.

No ano em que a região assinala os 50 anos de autonomia, Miguel Albuquerque pediu mais poderes para a região porque garante que “a autonomia precisa de mais desenvolvimento”.

“Nós precisamos de mais poderes na Madeira. Nós precisamos de ter mais capacidade e mais instrumentos para assegurar o nosso desenvolvimento. Nós precisamos que a República cumpra as suas obrigações para com a região” repete Albuquerque que volta a falar na necessidade de uma revisão constitucional que permita dar resposta a esta antiga reivindicação dos políticos madeirenses.

O líder do governo regional que, nos últimos meses, criticou o governo da AD pela alteração ao subsídio de mobilidade, diz que a situação ainda não está resolvida e acusa a plataforma criada de não estar a funcionar.

“A luta continua. A república tem de resolver o problema da mobilidade, arranjaram uma cangalha de uma plataforma que não funciona, mudem a cangalha, resolvam esta conversa, porque os madeirenses têm de viajar dentro do país a preços acessíveis e sem mais nada” referiu.