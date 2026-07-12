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Congresso do Livre termina este domingo. Mendes Lopes e Pinto assumem a liderança

12 jul, 2026 - 08:15 • Lusa

Há três listas candidatas aos órgãos nacionais.

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O 17.º Congresso do Livre termina este domingo, em Sintra, com a eleição dos órgãos nacionais para os próximos dois anos, reunião na qual Isabel Mendes Lopes e Jorge Pinto deverão assumir a liderança bicéfala do partido.

De acordo com o programa divulgado, os trabalhos serão retomados no Hockey Club Sintra pelas 10h30, com um discurso da co-porta-voz do Partido Verde Europeu, Vula Tsetsi, família europeia da qual o Livre faz parte.

Antes, pelas 9h30, o Livre promove uma homenagem à escritora Maria Gabriela Llansol que, segundo o partido foi a inspiração literária do presente Congresso. O encontro será na rotunda da Volta do Duche, que dá acesso ao centro histórico de Sintra, junto do plátano que Llansol chamou de "Grande Maior".

Os trabalhos serão retomados pelas 10h30 no Hockey Club de Sintra para a divulgação dos resultados da votação das 83 moções de caráter específico apresentadas e dos órgãos nacionais do Livre: Assembleia, Grupo de Contacto (direção) e Conselho de Jurisdição.

Os trabalhos deverão encerrar com uma intervenção da atual líder Isabel Mendes Lopes e do deputado Jorge Pinto, que se candidatam ao cargo de porta-vozes em dupla pela lista A.

Em terceiro lugar nesta lista surge Rui Tavares, principal figura do partido que deixa o cargo de porta-voz após quatro anos, propondo-se a ficar na direção com o “pelouro da estratégia, comunicação e formação”.

À direção candidatam-se mais duas listas, a S, encabeçada pelo dirigente Rodrigo Brito, e a V, com Tiago Mota a número 1. As duas convergem nas acusações de uma excessiva centralização nas figuras dos porta-vozes e do grupo parlamentar, apelando a uma maior democracia interna e ligação com as bases.

Para o Conselho de Jurisdição apresentaram-se duas listas: a A, encabeçada pelo deputado Paulo Muacho e a J, pelo advogado Ricardo Sá Fernandes. No que toca à Assembleia, para a qual serão eleitos 50 membros, foram apresentadas 100 candidaturas individuais.

Foram ainda apresentadas 83 moções de caráter específico, com 49 sobre o funcionamento interno do partido e as restantes programáticas.

De acordo com fonte oficial do partido, estarão presentes pelo PSD a vice-presidente do partido Inês Palma Ramalho, o deputado Bruno Ventura e o líder da concelhia social-democrata sintrense Vasco Alves.

Pelo PS, estará presente o dirigente socialista André Moz Caldas e a vereadora em Sintra, Ana Mendes Godinho, e pela IL André Abrantes Amaral, vice-presidente do partido, e o dirigente Nuno Moller Miranda.

Jorge Pires, da comissão Política do Comité Central do PCP, também estará em Sintra, assim como Joana Silva, do PEV – Partido Ecologista os Verdes.

A ex-deputada Joana Mortágua e o dirigente João Curvêlo vão representar o BE, Sílvia Marques o PAN, e Inês Bravo Figueiredo e Diana Tavares o Volt Portugal.

Segundo a mesma fonte oficial, o CDS-PP “não respondeu”, o JPP não conseguiu estar presente e o Chega não foi convidado.

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