- Noticiário das 12h
- 12 jul, 2026
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CONGRESSO DO LIVRE
Jorge Pinto e Isabel Mendes Lopes eleitos para a liderança do Livre
12 jul, 2026 - 12:01 • Susana Madureira Martins
Congresso termina este domingo no Hockey Club de Sintra. Rui Tavares despede-se do cargo de porta-voz, mas mantém-se na direção. Conselho de Jurisdição do partido continua a ser presidido pelo deputado Paulo Muacho.
Os deputados Jorge Pinto e Isabel Mendes Lopes, foram este domingo eleitos para a liderança bicéfala do Livre, por 67,9% dos votos, após serem conhecidos os resultados das eleições no Congresso do partido no Hockey Club de Sintra. A moção conjunta que apresentaram ao Congresso teve 432 votos, conseguindo eleger 11 membros.
Pelo caminho ficaram as outras duas listas, a S, encabeçada pelo dirigente Rodrigo Brito, e a V, com Tiago Mota a número 1. As duas convergem nas acusações de uma excessiva centralização nas figuras dos porta-vozes e do grupo parlamentar, apelando a uma maior democracia interna e ligação com as bases. ´
Ambas as listas da oposição elegeram membros para o Grupo de Contacto. A lista V obteve 60 votos do Congresso, elegendo um único elemento, ou seja, Tiago Mota. E a lista S, conseguiu 132 votos, com 3 eleitos para o órgão executivo de direção.
Para o Conselho de Jurisdição apresentaram-se duas listas: a A, afeta à direção e encabeçada pelo deputado Paulo Muacho venceu a corrida contra a lista J de Ricardo Sá Fernandes. A lista do deputado do Livre teve 376 votos a favor, com 7 eleitos e a do advogado obteve 224 votos a favor, conseguindo eleger 4 membros para aquele que é considerado o tribunal do partido.
No que toca à Assembleia, venceu a lista encabeçada pela deputada Filipa Pinto, afeta à atual direção. Trata-se de um órgão para o qual foram eleitos 50 membros, tendo sido apresentadas 100 candidaturas individuais.
Foram ainda apresentadas 83 moções de caráter específico, com 49 sobre o funcionamento interno do partido e as restantes programáticas.
Esta é a nova composição do Grupo de Contacto do Livre:
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