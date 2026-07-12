Jorge Pinto e Isabel Mendes Lopes eleitos para a liderança do Livre

Os deputados Jorge Pinto e Isabel Mendes Lopes, foram este domingo eleitos para a liderança bicéfala do Livre, por 67,9% dos votos, após serem conhecidos os resultados das eleições no Congresso do partido no Hockey Club de Sintra. A moção conjunta que apresentaram ao Congresso teve 432 votos, conseguindo eleger 11 membros.

Pelo caminho ficaram as outras duas listas, a S, encabeçada pelo dirigente Rodrigo Brito, e a V, com Tiago Mota a número 1. As duas convergem nas acusações de uma excessiva centralização nas figuras dos porta-vozes e do grupo parlamentar, apelando a uma maior democracia interna e ligação com as bases. ´

Ambas as listas da oposição elegeram membros para o Grupo de Contacto. A lista V obteve 60 votos do Congresso, elegendo um único elemento, ou seja, Tiago Mota. E a lista S, conseguiu 132 votos, com 3 eleitos para o órgão executivo de direção.

Para o Conselho de Jurisdição apresentaram-se duas listas: a A, afeta à direção e encabeçada pelo deputado Paulo Muacho venceu a corrida contra a lista J de Ricardo Sá Fernandes. A lista do deputado do Livre teve 376 votos a favor, com 7 eleitos e a do advogado obteve 224 votos a favor, conseguindo eleger 4 membros para aquele que é considerado o tribunal do partido.

No que toca à Assembleia, venceu a lista encabeçada pela deputada Filipa Pinto, afeta à atual direção. Trata-se de um órgão para o qual foram eleitos 50 membros, tendo sido apresentadas 100 candidaturas individuais.

Foram ainda apresentadas 83 moções de caráter específico, com 49 sobre o funcionamento interno do partido e as restantes programáticas.

Esta é a nova composição do Grupo de Contacto do Livre:

Isabel Mendes Lopes

Jorge Pinto

Rui Tavares

Inês Pires

Tomás Cardoso Pereira

Nurin Mirzan

Henrique Vasconcelos

Ana Gomes de Almeida

Rodrigo Teixeira

Rosa Vale

Bruno Pedrosa

Rodrigo Brito

Sara Paralta

Rui Dinis

Tiago Mota



