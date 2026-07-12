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CONGRESSO DO LIVRE

Jorge Pinto e Isabel Mendes Lopes eleitos para a liderança do Livre

12 jul, 2026 - 12:01 • Susana Madureira Martins

Congresso termina este domingo no Hockey Club de Sintra. Rui Tavares despede-se do cargo de porta-voz, mas mantém-se na direção. Conselho de Jurisdição do partido continua a ser presidido pelo deputado Paulo Muacho.

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Os deputados Jorge Pinto e Isabel Mendes Lopes, foram este domingo eleitos para a liderança bicéfala do Livre, por 67,9% dos votos, após serem conhecidos os resultados das eleições no Congresso do partido no Hockey Club de Sintra. A moção conjunta que apresentaram ao Congresso teve 432 votos, conseguindo eleger 11 membros.

Pelo caminho ficaram as outras duas listas, a S, encabeçada pelo dirigente Rodrigo Brito, e a V, com Tiago Mota a número 1. As duas convergem nas acusações de uma excessiva centralização nas figuras dos porta-vozes e do grupo parlamentar, apelando a uma maior democracia interna e ligação com as bases. ´

Ambas as listas da oposição elegeram membros para o Grupo de Contacto. A lista V obteve 60 votos do Congresso, elegendo um único elemento, ou seja, Tiago Mota. E a lista S, conseguiu 132 votos, com 3 eleitos para o órgão executivo de direção.

Para o Conselho de Jurisdição apresentaram-se duas listas: a A, afeta à direção e encabeçada pelo deputado Paulo Muacho venceu a corrida contra a lista J de Ricardo Sá Fernandes. A lista do deputado do Livre teve 376 votos a favor, com 7 eleitos e a do advogado obteve 224 votos a favor, conseguindo eleger 4 membros para aquele que é considerado o tribunal do partido.

No que toca à Assembleia, venceu a lista encabeçada pela deputada Filipa Pinto, afeta à atual direção. Trata-se de um órgão para o qual foram eleitos 50 membros, tendo sido apresentadas 100 candidaturas individuais.

Foram ainda apresentadas 83 moções de caráter específico, com 49 sobre o funcionamento interno do partido e as restantes programáticas.

Esta é a nova composição do Grupo de Contacto do Livre:

Isabel Mendes Lopes
Jorge Pinto
Rui Tavares
Inês Pires
Tomás Cardoso Pereira
Nurin Mirzan
Henrique Vasconcelos
Ana Gomes de Almeida
Rodrigo Teixeira
Rosa Vale
Bruno Pedrosa
Rodrigo Brito
Sara Paralta
Rui Dinis
Tiago Mota


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