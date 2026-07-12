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Parlamento
"Vais pagá-las": Chega acusa MAI de ameaçar André Ventura, ministro desmente
12 jul, 2026 - 20:15 • Diogo Camilo
Partido publicou vídeo nas redes sociais no qual acusa Luís Neves de ameaçar o presidente do partido "de forma grave e direta". Ministro diz que "as imagens estão truncadas" e que não ameaçou ninguém. Chega vai pedir audiência urgente com o Presidente da República.
O Chega acusou este domingo o ministro da Administração Interna, Luís Neves, de ter ameaçado o líder do partido, André Ventura, durante um discurso no Parlamento.
Num vídeo divulgado nas redes sociais, que aconteceu durante o debate quinzenal de 27 de maio, o Chega afirma que o ministro e ex-diretor da Polícia Judiciária "ameaçou o Presidente do Partido de forma grave e direta", legendando o vídeo com alegadas frases ditas pelo ministro.
"Vais pagá-las todas. Vais ver, vais engoli-las todas, meu", referem as legendas colocadas pelo partido no vídeo, não confirmadas, enquanto André Ventura acusava o MAI de ocultar informação pública sobre o SIRESP.
Em reação no Canal Now este domingo, Luís Neves rejeitou as acusações, dizendo que "as imagens estão truncadas".
O ministro estranha também o momento da divulgação do vídeo, um mês e meio depois do ocorrido.
"O que eu disse diretamente para a bancada é que 'têm zero, vocês vão ver'. E viram no dia 17, quando eu fui ao Parlamento para ser ouvido sobre o tema SIRESP", afirmou o ministro no Now, referindo não ter ameaçado ninguém.
No comunicado do grupo parlamentar, o Chega indica que vai pedir uma audiência urgente ao Presidente da República sobre a "arrogância e a ameaça que um governante que fica incomodado com o escrutínio democrático".
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