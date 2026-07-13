Exames nacionais. Montenegro mantém confiança no ministro da Educação

O primeiro-ministro garantiu esta segunda-feira que mantém "com certeza" a confiança no ministro da Educação, apesar da polémica em torno dos exames nacionais e das alterações que têm marcado o processo.

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Questionado, na manhã desta segunda-feira, em Castelo de Paiva, sobre se a sucessão de problemas afetava a permanência do ministro no cargo, Luís Montenegro afirmou que nunca esteve em causa a confiança nos membros do Governo.

"O ministro da Educação, como os secretários de Estado e como o primeiro-ministro, está no Governo para resolver problemas, não é para se queixar dos problemas nem para esmorecer quando eles aparecem", afirmou.

O chefe do Governo sublinhou que todos os ministros enfrentam diariamente situações de pressão. "Hoje, é o ministro da Educação, amanhã é outro ministro. Todos estão sob uma pressão quotidiana, diária, e, estando no Governo, é porque têm, naturalmente, competência para encontrar as soluções para os problemas", declarou.

Montenegro admite falhas nos exames e fala em "aproveitamento"

O primeiro-ministro reconheceu que houve dificuldades técnicas no processo de correção dos exames nacionais, mas considerou que a situação tem sido alvo de um "aproveitamento" por parte de quem pretende amplificar os problemas.

Segundo Luís Montenegro, os processos de mudança nem sempre decorrem sem contratempos, admitindo que existiram falhas durante a implementação do novo modelo de correção.

"Infelizmente, ao longo de um percurso de mudança, há sempre alguns imprevistos, há sempre algumas dificuldades técnicas e há depois também sempre alguns aproveitamentos que tentam exacerbar, quase mesmo desejar que as coisas corram mal", afirmou.

Apesar dos constrangimentos, o primeiro-ministro manifestou confiança no trabalho desenvolvido pelos professores e pelas equipas responsáveis pelo acompanhamento do processo.

"A correção está a ser feita com muito profissionalismo por parte dos professores que corrigem as provas e por todos aqueles que estão a intervir e a monitorizar o sistema", assegurou Luís Montenegro.

O ministro da Educação reúne-se esta manhã com o Conselho das Escolas e, à tarde com os diretores escolares. Em cima da mesa, os problemas na correção dos exames nacionais.

O prazo para divulgar as notas termina na sexta-feira, mas continuam a ser denunciadas falhas na plataforma digital usada na correção das provas.

Ainda em Castelo de Paiva, o primeiro-ministro foi questionado sobre a evolução dos preços dos combustíveis. Montenegro recordou que o Governo reduziu os impostos para atenuar o impacto da subida dos preços durante a recente crise no Médio Oriente, mas salientou que a definição dos preços cabe ao mercado.

"O que eu desejo é que o mercado possa estabilizar e que possamos retomar os preços que tínhamos antes desta crise no Médio Oriente, para podermos ter a nossa economia mais pujante e para podermos ter também a vida quotidiana dos cidadãos mais facilitada", afirmou.