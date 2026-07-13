Governo antecipa meta de 100% de serviços digitais para 2029

O ministro-Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, anunciou esta segunda-feira, em Coimbra, que a meta de disponibilizar 100% dos serviços públicos em formato digital será antecipada para 2029, considerando tratar-se de um objetivo alcançável.

"Tínhamos o objetivo até 2030, mas com um esforço vamos conseguir antecipá-lo em alguns meses e alcançar 100% dos serviços digitais", afirmou aos jornalistas Gonçalo Matias.

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A antecipação da meta para o final da atual legislatura foi anunciada durante a inauguração do Espaço Cidadão no Instituto Português de Oncologia (IPO) de Coimbra, cerimónia que contou com a presença da ministra da Saúde, Ana Paula Martins, da presidente do IPO de Coimbra, Margarida Ornelas, da presidente da Câmara de Coimbra, Ana Abrunhosa, e do presidente da Agência para a Reforma Tecnológica do Estado (ARTE), Manuel Dias.

"É um objetivo alcançável. Outros países europeus já o conseguiram", sublinhou o ministro.

Gonçalo Matias defendeu que a digitalização dos serviços públicos "é muito importante, porque também traz humanização", apontando como exemplo o novo Espaço Cidadão instalado no IPO de Coimbra.

"É só porque temos serviços digitais que conseguimos abrir no IPO de Coimbra um Espaço Cidadão, que vai permitir às pessoas, muitas delas com doenças e vulnerabilidades, tratarem das suas questões com o Estado sem terem de se deslocar", justificou.

Até ao final do ano, o Governo pretende disponibilizar 1.200 Espaços Cidadão em todo o país, acrescentou.

O ministro revelou ainda que o Executivo está a ultimar a Lei da Interoperabilidade, que classificou como "um diploma fundamental", por permitir que os serviços públicos partilhem informação entre si, evitando que os cidadãos tenham de apresentar repetidamente os mesmos documentos ou deslocar-se a diferentes serviços.

"O grande objetivo neste esforço de digitalização, e com a interoperabilidade, é garantir que falamos a uma só voz. O Estado é só um", afirmou.

Na sua intervenção, a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, considerou que a abertura do Espaço Cidadão no IPO de Coimbra representa "uma forma diferente" de servir os cidadãos.

"Tudo o que o Estado possa fazer para simplificar a vida das pessoas deixa de ser um detalhe administrativo para passar a ser uma resposta concreta às suas necessidades", defendeu.

Para Ana Paula Martins, a transformação digital "só faz sentido quando aproxima os serviços das pessoas, reduz desigualdades e garante que ninguém fica para trás".

"Os Espaços Cidadão são um excelente exemplo desta transformação feita com humanidade, onde se combina a inovação tecnológica com atendimento personalizado e promovemos, ao mesmo tempo, a inclusão e a literacia digital", afirmou.

A ministra destacou ainda o percurso do IPO de Coimbra, reconhecido em Portugal e na Europa, salientando que a instituição atravessa "um dos maiores ciclos de investimento da sua história".

"A requalificação do edifício de Cirurgia e Imagiologia, juntamente com as intervenções complementares necessárias para garantir a continuidade da atividade assistencial, representa um investimento superior a 40 milhões de euros, maioritariamente financiado por fundos europeus, aos quais se juntam mais 33 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para reforçar a capacidade tecnológica do instituto", indicou.

Segundo Ana Paula Martins, o IPO de Coimbra continuou a aumentar a atividade assistencial durante o período das obras e apresenta atualmente "dos melhores indicadores nacionais de acesso e de resposta aos doentes".