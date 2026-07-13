- Noticiário das 10h
- 13 jul, 2026
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Ministro da Educação pede desculpa aos professores pelos erros na correção dos exames
13 jul, 2026 - 11:12 • Olímpia Mairos
Fernando Alexandre diz que mais de 92% das provas já estavam corrigidas esta manhã e.garante que as classificações estarão disponíveis na sexta-feira.
O ministro da Educação, Fernando Alexandre, reconheceu esta segunda-feira que o processo de correção digital dos exames nacionais "não começou bem" e pediu, por isso, desculpa aos professores.
"Houve professores que tiveram de corrigir duas e três vezes a mesma prova, precisamente porque foi identificado um erro. É lamentável e peço desculpa aos professores", afirmou Fernando Alexandre, à entrada para uma reunião com o Conselho das Escolas, que está a decorrer em Lisboa.
De acordo com o ministro, o Governo está a reforçar os mecanismos de controlo para assegurar que as classificações divulgadas na sexta-feira correspondem exatamente às provas realizadas pelos alunos.
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Segundo o ministro, os problemas iniciais estiveram relacionados com o sistema informático, mas foram sendo corrigidos ao longo dos últimos dias.
"É a confirmação de que nós temos mecanismos de controlo de qualidade e de garantir o rigor. É isso que estamos a fazer e vamos fazer até ao fim", assegurou.
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Declarações feitas na manhã desta segunda-feira, e(...)
Fernando Alexandre explicou que os alunos terão acesso, na sexta-feira, à prova em formato digital, acompanhada da classificação obtida em cada pergunta, o que permitirá verificar a correspondência entre a avaliação e a prova realizada.
"Não há transparência como disponibilizar a prova ao aluno, a classificação que ele teve em cada pergunta, e ele verificar que aquela é a prova que fez", sublinhou.
Mais de 92% dos exames nacionais estão corrigidos
O governante revelou ainda que mais de 92% das provas já estavam corrigidas e manifestou confiança de que o processo ficará concluído dentro dos prazos previstos.
"Os professores têm mostrado, ao longo de todo este processo, um enorme comprometimento com o cumprimento do prazo", afirmou.
Questionado sobre a possibilidade de haver docentes convocados durante o fim de semana para concluir as correções, Fernando Alexandre explicou que existe uma bolsa de classificadores preparada para responder a eventuais constrangimentos.
Segundo o ministro, o sistema permite acompanhar "classificador a classificador, prova a prova e escola a escola", possibilitando substituir rapidamente os docentes que, por qualquer motivo, não consigam concluir a correção das provas.
Fernando Alexandre adiantou ainda que as reuniões previstas para esta segunda-feira estavam agendadas há várias semanas e destinam-se a discutir o futuro da organização das escolas.
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