Ministro da Educação pede desculpa aos professores pelos erros na correção dos exames

O ministro da Educação, Fernando Alexandre, reconheceu esta segunda-feira que o processo de correção digital dos exames nacionais "não começou bem" e pediu, por isso, desculpa aos professores.

"Houve professores que tiveram de corrigir duas e três vezes a mesma prova, precisamente porque foi identificado um erro. É lamentável e peço desculpa aos professores", afirmou Fernando Alexandre, à entrada para uma reunião com o Conselho das Escolas, que está a decorrer em Lisboa.



De acordo com o ministro, o Governo está a reforçar os mecanismos de controlo para assegurar que as classificações divulgadas na sexta-feira correspondem exatamente às provas realizadas pelos alunos.

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Segundo o ministro, os problemas iniciais estiveram relacionados com o sistema informático, mas foram sendo corrigidos ao longo dos últimos dias.

"É a confirmação de que nós temos mecanismos de controlo de qualidade e de garantir o rigor. É isso que estamos a fazer e vamos fazer até ao fim", assegurou.