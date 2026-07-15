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Deputado do Chega Pedro Frazão condenado por difamação

15 jul, 2026 - 17:26 • Lusa

Juiz aplicou uma multa de dois mil euros por difamação ao coordenador do BE, por José Manuel Pureza.

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O deputado do Chega Pedro Frazão foi esta quarta-feira condenado ao pagamento de uma multa e de uma indemnização, num valor total de quatro mil euros, por ter difamado, em 2021, o atual coordenador do Bloco de Esquerda (BE), José Manuel Pureza.

Na leitura da sentença, que aconteceu no Tribunal Criminal de Lisboa, o juiz aplicou uma multa de 200 dias, a dez euros por dia, o que corresponde a um total de dois mil euros, e aceitou o pedido de indemnização por danos não patrimoniais feito por José Manuel Pureza que corresponde ao pagamento de dois mil euros.

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"As redes sociais são meios de disseminação da informação, são meios que têm um alcance global", referiu o juiz responsável pelo processo.

O deputado Pedro Frazão não esteve presente na sessão e, à saída do tribunal, José Manuel Pureza afirmou que a sua expectativa é a de que "esta sentença possa contribuir para que a vida pública possa ser mais decente".

Em causa está uma publicação nas redes sociais em que, segundo a acusação do Ministério Público a que a Lusa teve acesso, o deputado do Chega lançou a suspeita de que José Manuel Pureza, à data vice-presidente da Assembleia da República, poderia ter praticado um "crime contra a liberdade e autodeterminação sexual" de "uma jovem militante/simpatizante" do Bloco de Esquerda.

"Já não há Pureza no Bloco de Asquereza? #MeToo", escreveu Pedro Frazão na publicação, tendo ainda questionado num comentário: "quem será o nojento de 62 anos?".

Para o Ministério Público, Pedro Frazão "tinha perfeita consciência" de que José Manuel Pureza "pertencia aos órgãos do Bloco de Esquerda, que havia sido eleito deputado por aquele partido e que tinha 62 anos de idade".

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