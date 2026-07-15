Exames: Montenegro acusa professores de "perturbarem o processo" e fala em eventuais "falhas" políticas

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Veja também: Ministério da Educação prolonga prazo para correção de exames nacionais

Acesso ao Ensino Superior: Alunos com exames de anos anteriores têm média superior O discurso para militantes do PSD de Setúbal já tinha passado a barreira dos 30 minutos, quando o primeiro-ministro começou esta terça-feira à noite a falar na educação e no atribulado processo de correção dos exames nacionais do ensino secundário. Luís Montenegro reconhece que o processo de digitalização e posterior correção é complexo e difícil, mas diz que há professores que estão contra esta mudança e estão a criar todo este clima que está a perturbar o processo. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Acreditem que eu vou dizer isto não é para sacudir responsabilidades, nem é para estar a acusar ninguém. É porque é assim mesmo. Aqui e ali há alguma resistência”, diz Montenegro para apontar o dedo aos docentes.

“Basta ver que os professores não têm todos a mesma opinião sobre, nomeadamente, este processo. A grande maioria, eu não tenho dúvida, está com o passo que nós estamos a dar. Mas há alguns que não estão, e nós temos de compreender que isso perturba o processo em si”, conclui o primeiro-ministro. Para além dos professores, Luís Montenegro acrescenta os problemas técnicos a esta situação e fica por aqui, porque não encontra responsabilidades políticas. “Eventualmente até com alguma falha que possa ter sido cometida pelos responsáveis políticos, pelos responsáveis dos serviços. Tudo isto causa alguma inquietação nos alunos, nas famílias, em todos nós”, referiu. Governo tomou uma “boa decisão”

Em resposta às críticas que têm sido feitas ao primeiro-ministro de falta de sensibilidade ou empatia para com este assunto, Montenegro responde dizendo que isso é uma infantilidade. “Parece-me infantil a acusação segundo a qual nós não teremos sensibilidade, não teremos a empatia para nos sabermos colocar no lugar dessas pessoas. Só mesmo quem ignora que nós somos pessoas iguais a essas. Que também estudamos, que também temos familiares que estudam, que também temos familiares que são professores, que são auxiliares nas escolas. Eu acho que não vale a pena irmos por aí”, disse. Aliás, o primeiro-ministro nem percebe tanta polémica com estes problemas que estão a afetar a correção dos exames nacionais porque, na sua opinião, o Governo tomou uma “boa decisão” e é isso que deve ser tido em conta. “A questão é se, apesar da complexidade e da dificuldade do processo, nós estamos a decidir bem ou mal. Nós estamos a fazer bem ou mal para garantir a tranquilidade e o curso normal do processo de avaliação e das suas consequências, nomeadamente no acesso a níveis de ensino superior, ou se por outro lado nós devemos manter tudo como está”, questionou Montenegro.

"Coloco a minha cabeça no cepo"

Numa sessão com militantes intitulada “Jornadas "Estado da Nação - Governar com resultados", Luís Montenegro destacou a prioridade do Governo em acabar com a burocracia no estado e em simplificar procedimentos também através da digitalização. O primeiro-ministro diz que está “a construir um país moderno, que decretou por força do nosso Governo, ou dos nossos governos, guerra à burocracia” e deixou a promessa : “É um compromisso, um objetivo pelo qual cheguei a dizer, e aqui recordo, eu coloco a minha cabeça no cepo”. Montenegro elogiou o que já foi feito na digitalização dos serviços públicos, com o exemplo da Segurança Social em que “eliminámos três milhões de atendimentos com o processo de simplificação e de digitalização de muitos dos procedimentos”. “Nós fomos o primeiro país na Europa a completar o processo, que está hoje já vigente, da carteira digital da empresa”, disse Montenegro.