Ministro Luís Neves divulga lista de 108 faturas da casa de Odemira

O ministro da Administração Interna, Luís Neves, entregou esta quarta-feira ao jornal Observador uma lista de 108 faturas relacionadas com as obras da casa em São Teotónio, Odemira. O conjunto de faturas está em nome da empresa unipessoal da mulher do ministro, a Alcampos Unipessoal Lda. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Foram passadas por 13 empresas, num valor total de 23.118,19 euros, entre fevereiro de 2024 e junho de 2026, indica o Observador. A Construbarcelos, empresa de João Carvalho, amigo de Luís Neves que também fez obras para a Polícia Judiciária (PJ), é a que tem o valor mais alto faturado: cobrou 5 mil euros através da emissão de duas faturas.

Outras empresas no top de faturação estão a M. Rodrigues & Filhos, Limitada, com sede em Barcelos, com três faturas de 4.037,20 euros; a Matonio Materiais Construção S. Teotónio Lda, com 47 faturas de 4.143,19 euros; e a Os Gregos — Transportes e Móveis, Lda, com um total de 4.521,84 euros. Os comprovativos de pagamento ainda não foram apresentados pelo ministro da Administração Interna. Contactado pela Renascença, o gabinete do ministro Luís Neves não quis comentar o caso nem facultar a lista de faturas à Renascença.

Ministra da Justiça sai em defesa de Luís Neves A ministra da Justiça não tem conhecimento de qualquer investigação a Luís Neves, por causa das obras numa casa em Odemira. Questionada sobre esta polémica, Rita Judice diz que há limites e que ninguém pode aceitar a invasão de propriedade privada. "Como é que alguém pode aceitar sem indignação que a sua vida, a sua casa, sem qualquer autorização, seja invadida, seja por quem for. O direito à informação é importante, o trabalho jornalístico é importante, mas há limites que têm que ser respeitados", afirmou a ministra da Justiça, à RTP. Na última sexta-feira, o semanário Nascer do Sol noticiou que o ministro da Administração Interna contratou para remodelar um imóvel que detém em Odemira uma empresa anteriormente responsável por obras na Polícia Judiciária (PJ) quando Luís Neves era diretor nacional. Segundo a publicação, entre 2020 e 2025, a empresa Construbarcelos recebeu cerca de 1,9 milhões de euros em contratos públicos, valor confirmado hoje pelo ministro da Administração Interna, em entrevista à TVI/CNN. Na terça-feira, a Câmara de Odemira, no distrito de Beja, anunciou que está a verificar a legalidade das obras realizadas num imóvel particular do ministro da Administração Interna, Luís Neves, na freguesia de São Teotónio.