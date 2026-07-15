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- 15 jul, 2026
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Administração Interna
Ministro Luís Neves divulga lista de 108 faturas da casa de Odemira
15 jul, 2026 - 18:08 • Ricardo Vieira , João Maldonado
Foram passadas por 13 empresas com intervenção nas obras, num valor total de 23.118,19 euros. Os comprovativos de pagamento ainda não foram apresentados pelo ministro da Administração Interna.
O ministro da Administração Interna, Luís Neves, entregou esta quarta-feira ao jornal Observador uma lista de 108 faturas relacionadas com as obras da casa em São Teotónio, Odemira.
O conjunto de faturas está em nome da empresa unipessoal da mulher do ministro, a Alcampos Unipessoal Lda.
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Foram passadas por 13 empresas, num valor total de 23.118,19 euros, entre fevereiro de 2024 e junho de 2026, indica o Observador.
A Construbarcelos, empresa de João Carvalho, amigo de Luís Neves que também fez obras para a Polícia Judiciária (PJ), é a que tem o valor mais alto faturado: cobrou 5 mil euros através da emissão de duas faturas.
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Outras empresas no top de faturação estão a M. Rodrigues & Filhos, Limitada, com sede em Barcelos, com três faturas de 4.037,20 euros; a Matonio Materiais Construção S. Teotónio Lda, com 47 faturas de 4.143,19 euros; e a Os Gregos — Transportes e Móveis, Lda, com um total de 4.521,84 euros.
Os comprovativos de pagamento ainda não foram apresentados pelo ministro da Administração Interna.
Contactado pela Renascença, o gabinete do ministro Luís Neves não quis comentar o caso nem facultar a lista de faturas à Renascença.
Ministra da Justiça sai em defesa de Luís Neves
A ministra da Justiça não tem conhecimento de qualquer investigação a Luís Neves, por causa das obras numa casa em Odemira.
Questionada sobre esta polémica, Rita Judice diz que há limites e que ninguém pode aceitar a invasão de propriedade privada.
"Como é que alguém pode aceitar sem indignação que a sua vida, a sua casa, sem qualquer autorização, seja invadida, seja por quem for. O direito à informação é importante, o trabalho jornalístico é importante, mas há limites que têm que ser respeitados", afirmou a ministra da Justiça, à RTP.
Na última sexta-feira, o semanário Nascer do Sol noticiou que o ministro da Administração Interna contratou para remodelar um imóvel que detém em Odemira uma empresa anteriormente responsável por obras na Polícia Judiciária (PJ) quando Luís Neves era diretor nacional.
Segundo a publicação, entre 2020 e 2025, a empresa Construbarcelos recebeu cerca de 1,9 milhões de euros em contratos públicos, valor confirmado hoje pelo ministro da Administração Interna, em entrevista à TVI/CNN.
Na terça-feira, a Câmara de Odemira, no distrito de Beja, anunciou que está a verificar a legalidade das obras realizadas num imóvel particular do ministro da Administração Interna, Luís Neves, na freguesia de São Teotónio.
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O que disse o ministro?
O ministro da Administração Interna esclareceu no domingo, em entrevista à TVI/CNN, que o empreiteiro que está a remodelar um imóvel particular fez contratos de dois milhões de euros para obras na Polícia Judiciária, mas a maioria antes de conhecer o ex-diretor nacional.
Luís Neves esclareceu, no entanto, que todas as adjudicações resultaram de procedimentos de contratação pública e salientou que, durante mais de 70% do período em que a empresa trabalhou para-a PJ, ainda não conhecia o empreiteiro.
O governante acrescentou que os contratos celebrados depois de estabelecer uma relação de proximidade com o empresário – que conheceu durante a inauguração de uma obra – "decorreram de um segundo contrato".
Relativamente à remodelação do imóvel particular, Luís Neves disse que começou por pedir uma opinião técnica ao amigo e acabou por contratá-lo para executar os trabalhos.
Afirmando estar de consciência tranquila, o governante garantiu não existir qualquer favorecimento no preço da empreitada e afirmou estar disponível para apresentar as faturas, registadas no e-faturas e declaradas à Autoridade Tributária, justificando que ainda não o fez por falta de oportunidade.
As obras abrangem, segundo explicou, "uma parede, uma casa de banho e um alpendre" onde foi instalado um tanque, devendo representar um custo entre "os 20 mil ou 30 mil euros", a liquidar após a conclusão dos trabalhos.
Questionado se se arrepende da contratação, Luís Neves respondeu: "Sabendo o que sei hoje, naturalmente o percurso teria sido diferente, sem nunca renegar a amizade".
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