Nova Provedora de Justiça quer ser "voz assertiva" na defesa de direitos fundamentais

A nova Provedora de Justiça, Luísa Neto, afirmou esta quarta-feira na tomada de posse o compromisso de liderar a instituição com "voz assertiva" na defesa de direitos fundamentais, que "pode reconstruir a confiança na democracia", sem transcender a separação de poderes.

Na tomada de posse que hoje decorreu no Salão Nobre da Assembleia da República, na presença da ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, e do procurador-geral da República, Amadeu Guerra, Luísa Neto afirmou-se como jurista "do dever ser e da norma, mas da norma que se quer aplicada, da Constituição que não é semântica".

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"Tenho sempre entendido que a vitalidade normativa do texto constitucional permanece como a gramática comum da liberdade, do modo democrático de exercer o poder, de prevenir o conflito. É esta a convicção que empenho no mandato que inicio", disse.

A professora de Direito da Universidade do Porto e até agora presidente do Instituto Nacional de Administração (INA) assumiu como compromisso ter na Provedoria de Justiça "um inevitável espaço de escuta, mas sobretudo de voz assertiva e consequente a relembrar que uma proteção reforçada dos direitos fundamentais pode reconstruir a confiança na democracia".

"Uma oportunidade, enfim, para que a Provedoria não se reconheça apenas pela monitorização da patologia, mas pela afirmação da norma, pelo impacto público. (...) Num tempo em que parece que só a ameaça externa nos une, a resposta pode ser diferente. Em democracia não há poder sem responsabilidade, nem responsabilidade sem confiança", disse.

Sublinhando que o Provedor de Justiça "não transcende nunca a separação de poderes", frisou que "serve o Estado de direito democrático" e não a "mera legalidade", e que não se deve limitar a chegar aos mais vulneráveis, mas a "tentar sempre" que o Estado altere as condições que provocam essa vulnerabilidade.