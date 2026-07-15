"O Governo mostra maus resultados nas prioridades, falhas nas estratégias e incompetência no dia a dia"

A deputada do PS alega que em áreas como a habitação, o custo de vida ou a saúde "os indicadores são piores do que há um ano" .

"A legislação laboral é o maior exemplo. Mas também as alterações da lei da nacionalidade, as PPP na saúde e todas as medidas programáticas apresentadas como grande transformação, não correram bem", critica Mariana Vieira da Silva.

São três as marcas identificadas por Mariana Vieira da Silva no Estado da Nação, todas elas negativas e ligadas à ação do Governo. No programa Casa Comum , da Renascença , a ex-ministra socialista denuncia "maus resultados nas prioridades, falhas nas inovações políticas – nomeadamente na legislação laboral – e incompetência na gestão do dia a dia da governação".

"Passa uma certa imagem de incompetência, que o Governo tenta desviar para outros protagonistas. Mas julgo mesmo que esse desvio acaba por reforçar os traços que têm acontecido", complementa a dirigente socialista.

O Governo pode ter apenas um ano, mas Mariana Vieira da Silva vê nele os sinais de um executivo no poder "há muito mais tempo", com marcas de "deterioração das relações, visíveis para qualquer observador".

Sobre a polémica que envolve o ministro da Administração Interna, Mariana Vieira da Silva defende que Luís Neves deve explicações, mas reconhece que os contornos do caso "não são completamente claros".

De uma coisa a ex-ministra tem a certeza: a "agenda de casos e casinhas", para citar a célebre expressão de António Costa – onde Mariana Vieira da Silva insere a polémica de Luís Neves – " é muito menos relevante para a imagem do Governo do que o que se está a passar na Educação, pelo efeito que tem nas famílias, pelas responsabilidades diretas da governação e pelas responsabilidades políticas de todo o Governo naquilo que vier a acontecer."