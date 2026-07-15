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Duarte Pacheco
"O Governo perdeu o élan do primeiro mandato. Montenegro não pode viver numa bolha"
15 jul, 2026 - 23:40 • José Pedro Frazão
Na antecâmara do debate sobre o Estado da Nação, o ex-deputado social-democrata diz na Renascença que o primeiro-ministro precisa de não se rodear de pessoas "que adoram dar palmadinhas nas costas" aos líderes.
O social-democrata Duarte Pacheco considera que o Governo "perdeu o élan do primeiro mandato", mostrando-se "incipiente" neste primeiro ano do novo Governo liderado por Luís Montenegro.
No programa Casa Comum, da Renascença, o ex-deputado do PSD alega que, no primeiro mandato, o Governo "resolveu determinados problemas que tinha herdado e conseguiu garantir uma paz social com muitos setores da Administração Pública, o que foi extremamente positivo".
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Ao cabo de um ano de mandato, o executivo avança para um debate sobre o Estado da Nação com três notas positivas e outras tantas negativas no bloco de notas de Duarte Pacheco.
"Globalmente, as contas públicas continuam equilibradas. Herdou e não estragou. A economia está a crescer mais que a média na União Europeia, o desemprego está em valores historicamente baixos. Portanto, os indicadores macro são relativamente positivos", assinala pela positiva o ex-deputado na Renascença.
Numa segunda nota, Duarte Pacheco atesta que o executivo evidenciou "uma vontade reformista", para além da gestão do dia a dia. O antigo parlamentar elogia ainda as alterações promovidas pelo Governo na área da imigração.
Em sentido contrário, Duarte Pacheco critica uma "produtividade baixíssima" em que o Governo "até agora não conseguiu demonstrar a estratégia para inverter essa situação". O segundo ponto negativo tem a ver com a "ausência de resultados concretos, nomeadamente, por exemplo, na área da saúde", mas também não percetível em muitas áreas. A terceira nota negativa de Duarte Pacheco vai para a falta de reformas na área da justiça.
As palmadinhas nas costas de Montenegro
O comentador social-democrata reconhece que o discurso de Luís Montenegro é marcado pela vontade de reformar, mas impele o primeiro-ministro a contrariar a "ausência de resultados".
Duarte Pacheco diz que o líder do Governo parece viver no "País das Maravilhas" sem conselheiros realistas por perto.
"Montenegro não deve viver numa bolha em que todos os comentários ou críticas são sempre atribuídas a pessoas mal-intencionadas, e não que estão a demonstrar a realidade. Muitas vezes, os líderes rodeiam-se de pessoas que adoram dar palmadinhas nas costas e dizer: 'És muito bom, não ligues a isso, eles só sabem dizer mal'. Às vezes é preciso ter alguém ao lado que diga outra coisa", adverte Duarte Pacheco.
Sobre a polémica que envolve o ministro da Administração Interna, Duarte Pacheco classifica o comportamento de Luís Neves como "imprudente" aquando da sua passagem pela Direção Nacional da Polícia Judiciária.
"É o mínimo que se pode dizer, porque à mulher de César não basta ser séria, mas tem de o parecer. A questão não é de legalidade, mas sobretudo de princípio", analisa o ex-deputado.
Duarte Pacheco reconhece "bastante desgaste pessoal " de Neves, apesar de um impacto menor na opinião pública que a polémica em curso sobre os exames nacionais.
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