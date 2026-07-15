PSD e CDS tentaram impedir, mas parlamento marca debate de urgência sobre exames nacionais para sexta-feira

A conferência de líderes agendou para a próxima sexta-feira o debate de urgência pedido pelo PCP sobre os exames nacionais, apesar do PSD, do CDS e do Presidente da Assembleia da República terem tentado impedir essa discussão, no dia a seguir ao debate do Estado da Nação.

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A líder parlamentar comunista, Paula Santos, referiu que na reunião da conferência de líderes, esta manhã, a decisão não foi consensual, mas considera que e acusa PSD CDS E PAR de tentarem travar o escrutínio.

"É de referir que o Presidente da Assembleia da República, o PSD e o CDS tinham um entendimento diferente, aliás, na sua opinião, considerariam que este debate não se devia realizar e queriam impedir o escrutínio por parte da Assembleia da República em relação àquela que têm sido as opções políticas e a atuação do Governo relativamente a estas matérias" disse Paula Santos.

O PCP já tinha exigido a presença do ministro na comissão de educação e como isso não aconteceu até ao debate do estado da Nação, avançou com o debate de urgência e quer ver Fernando Alexandre sentado na bancada do governo.

"O Ministro da Educação tem que vir à Assembleia da República na próxima sexta-feira, de facto, prestar os esclarecimentos relativamente a um processo que está a ser caótico, que está a ter um impacto extremamente negativo na vida de muitos e muitos estudantes no nosso país, que estão a concluir o 12º ano e que a preparar as suas candidaturas para o ensino superior" disse.

A líder parlamentar do PCP defendeu ainda que o Executivo deve garantir que nenhum estudante será prejudicado pelos atrasos e constrangimentos registados no processo de avaliação externa.

"É fundamental que neste processo, e foi sobretudo por isto que nós requeremos este debate, há inúmeras questões que têm que ser esclarecidas, mas o Governo e o Ministro têm que assegurar que nenhum estudante é prejudicado por um problema que não é da sua responsabilidade e que é da responsabilidade do Ministro e do Governo" pediu a líder parlamentar do PCP.

O Chega, o Livre, Iniciativa Liberal e Bloco de Esquerda congratulam-se com a marcação deste debate de urgência para o governo prestar esclarecimentos sobre este processo de correção dos exames nacionais.

Fabian Figueiredo criticou ainda o Primeiro-Ministro que ontem à noite, num encontro com militantes do PSD, acusou alguns professores de estarem "a perturbar o processo" porque têm resistência à mudança, pedindo a Luís Montenegro para pedir desculpas pelo que disse.

"É inaceitável que Luís Montenegro, em vez de apontar ao Ministro e às decisões erradas, venha culpar os professores de provocar alarmismo, de estarem contra um processo de digitalização e de modernização. Se hoje há, tomando por boas as palavras do Ministro, o que é difícil, 99% das provas corrigidas é porque os professores, classificadores fizeram das tripas coração, o senhor primeiro-ministro devia pedir desculpas a professores e aos agentes e militares da GNR que andam país abaixo e acima a carregar os papeis para Mem Martins" pediu o deputado do Bloco de Esquerda.





