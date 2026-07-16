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Autarca de Setúbal, Maria das Dores Meira, suspende mandato por motivos de saúde

16 jul, 2026 - 17:08 • Lusa

Maria das Dores Meira está a recuperar de uma "intervenção cirúrgica bem-sucedida". Será substituída pela vice-presidente do município, Maria do Carmo Tiago.

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A presidente da Câmara Municipal de Setúbal, Maria das Dores Meira, pediu a suspensão de mandato por 90 dias, para recuperar de uma "intervenção cirúrgica bem-sucedida", informou o município, nesta quinta-feira.

Em comunicado, a autarquia adiantou que Maria das Dores Meira, eleita pelo movimento independente Setúbal de Volta, será substituída pela vice-presidente do município, Maria do Carmo Tiago.

As últimas sessões de câmara já foram presididas por Maria do Carmo Tiago, que, nos termos da lei, vai assumir a substituição de Dores Meira por mais três meses.

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Cabeça de lista do movimento Setúbal de Volta nas eleições autárquicas de 12 de outubro de 2025, Maria das Dores Meira foi eleita presidente da Câmara Municipal de Setúbal com 29,91% dos votos expressos e quatro mandatos, à frente do candidato do PS, que obteve 27,48% dos votos e também quatro mandatos, Chega com 18,07% e dois mandatos e CDU (Coligação PCP/PEV) com 11,43% e um mandato.

Maria das Dores Meira já tinha sido presidente da Câmara de Setúbal entre 2006 e 2021, primeiro em substituição de Carlos de Sousa, eleito pela CDU, mas que renunciou ao mandato, e depois como presidente eleita (também pela CDU) em 2009 (com 38,83% dos votos), tendo sido reeleita por duas vezes com maioria absoluta, em 2013 (41,93%) e 2017 (49,95%).

Tendo já cumprido o limite máximo de três mandatos consecutivos como presidente da Câmara Municipal de Setúbal, Maria das Dores Meira foi cabeça de lista da CDU à Câmara de Almada nas eleições autárquicas de 26 de setembro de 2021, mas não conseguiu destronar a socialista Inês de Medeiros, que ainda se mantém como presidente da Câmara Municipal de Almada.

No dia 26 de abril de 2024, Maria das Dores Meira renunciou ao mandato de vereadora na Câmara de Almada e desfiliou-se do PCP, abrindo caminho a uma candidatura independente à Câmara de Setúbal, em que voltou a merecer a confiança dos setubalenses.

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