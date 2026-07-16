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Estado da Nação

"Caos nos exames" deve marcar debate sobre o Estado da Nação. O que querem os partidos debater?

16 jul, 2026 - 07:00 • Tomás Anjinho Chagas

PSD, PS e Chega não querem antecipar-se, mas a oposição vai carregar nas críticas sobre os problemas na habitação e o "caos" na correção dos exames. Caso Luís Neves deve ser levado ao plenário por André Ventura.

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É o dia de fazer balanços e pensar o país. Esta quinta-feira, há debate sobre o Estado da Nação em jeito de balanço do último ano – só que nunca consegue ser imune à atualidade.

Em plena semana de incidentes na correção dos exames nacionais, o Estado da Nação não vai contornar esse problema, mas há outros problemas estruturais que vão marcar o debate.

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A Renascença perguntou a todos os partidos (com representação parlamentar) que prioridades levam para o Parlamento esta quinta-feira.

PSD não abre o jogo

O PSD é o único partido que assumidamente prefere não responder à pergunta. Por uma questão de estratégia, a bancada social-democrata lembra que "o segredo é a alma do negócio" e que, por isso, prefere não antecipar os temas que vai levar para o debate.

À bancada liderada por Hugo Soares cabe a defesa do Governo e salientar o que correu bem, em contraste com o que farão todas as outras.

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PS e Chega não responderam

Questionados pela Renascença, tanto o PS como o Chega não responderam em tempo útil.

IL: saúde, pensões e exames

Em resposta à Renascença, a Iniciativa Liberal (IL) revela que vai apostar em quatro pilares: aumento do custo de vida, saúde, segurança social e os problemas na correção dos exames nacionais.

Os liberais contradizem o primeiro-ministro: "Luís Montenegro diz que Portugal está melhor. Mas o barómetro divulgado há uma semana diz outra coisa", e para comprová-lo vão abordar temas como a subida generalizada dos preços que pesa no bolso dos portugueses.

Na área da Saúde, a Iniciativa Liberal acusa o Governo de deixar os cidadãos "desamparados" ao não resolver a questão do encerramentos dos serviços de urgência e as "listas de espera que não encolhem".

Os liberais vão levantar ainda a questão das pensões mais baixas ao criticar os "suplementos pontuais" anunciados pelo Governo que, dizem, "não substituem a reforma que permita construir uma almofada própria, sem depender inteiramente da geração seguinte".

O último grande pilar é o mais atual: os problemas na correção dos exames nacionais provocados pelo processo de digitalização. A IL considera que a reforma era "necessária, mas foi mal planeada e pessimamente executada" e lamentam que o resultado seja deixar "milhares de alunos e famílias com a vida em suspenso".

Livre não denuncia estratégia

Em resposta à Renascença, o Livre não levanta o véu sobre os temas que vai procurar explorar esta quinta-feira.

O partido refere apenas que vai tocar em "temas da atualidade e de grande importância para o país, como educação, saúde e habitação".

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PCP: salários, pensões, educação e habitação

O PCP não se desvia dos seus temas mais acarinhados, mas não vai deixar de abordar o que classificam como o "caos nos exames nacionais".

Em resposta à Renascença, o PCP assegura que "confrontará o Governo com as consequências das suas opções políticas, nomeadamente as crescentes desigualdades e o contraste entre os baixos salários e pensões e os lucros recorde alcançado ano após ano pelos grupos económicos".

Os comunistas vão também tocar no aumento do custo de vida, na "degradação dos serviços públicos" - que consideram que se manifesta no "desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde" e na "desvalorização da escola pública".

O PCP vai ainda abordar as "crescentes dificuldades no acesso à habitação" e criticar as privatizações iniciadas pelo Governo da AD.

BE: do "caos nos exames" à "pandemia de despejos"

O Bloco de Esquerda tem os assuntos que quer levar bem definidos: "Caos nos exames", começa por responder fonte oficial dos bloquistas à Renascença.

No Parlamento, o deputado único Fabian Figueiredo vai ainda atacar o Governo pelas mais recentes propostas para a habitação. O Bloco de Esquerda fala numa "proposta para criar uma pandemia de despejos" e vai ainda abordar o "aumento do custo de vida".

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JPP: pela Madeira e contra a "propaganda"

O Juntos Pelo Povo não vai fugir a uma das suas principais bandeiras, as Regiões Autónomas. O deputado único, Filipe Sousa, madeirense, assegura que o Estado da Nação não se mede pela "propaganda do Governo", mas pela "vida real das pessoas".

O JPP revela à Renascença que vai apostar na Habitação e na Saúde como apostas para questionar o Governo e lamenta o "labirinto burocrático" criado em torno da mobilidade aérea entre o Continente, a Madeira e os Açores.

Filipe Sousa vai ainda perguntar se o Governo "tem coragem para enfrentar os grandes interesses", referindo-se à EDP e à REN. O deputado do JPP desafia o primeiro-ministro a rever os contratos e as concessões no setor energético.

PAN: violência doméstica

Pelo PAN, os temas da atualidade não vão faltar: dos exames nacionais ao custo de vida, passando pelo acesso à habitação.

No entanto, Inês Sousa Real assegura à Renascença que não vai largar algumas bandeiras que acompanham o partido há largos anos: "Vamos abordar os crimes de violação e violência doméstica, uma vez que foi dito que seria uma prioridade governativa e não houve qualquer avanço nesta matéria".

O PAN vai também tocar no que considera ser a "falta de prevenção e combate às alterações climáticas" e nos "recuos em matéria de proteção animal".

Inês Sousa Real promete ainda falar da "escassez de água" no concelho de Almada - tema que escalou de local para nacional.

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