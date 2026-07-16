"Caos nos exames" deve marcar debate sobre o Estado da Nação. O que querem os partidos debater?

É o dia de fazer balanços e pensar o país. Esta quinta-feira, há debate sobre o Estado da Nação em jeito de balanço do último ano – só que nunca consegue ser imune à atualidade. Em plena semana de incidentes na correção dos exames nacionais, o Estado da Nação não vai contornar esse problema, mas há outros problemas estruturais que vão marcar o debate. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A Renascença perguntou a todos os partidos (com representação parlamentar) que prioridades levam para o Parlamento esta quinta-feira. PSD não abre o jogo O PSD é o único partido que assumidamente prefere não responder à pergunta. Por uma questão de estratégia, a bancada social-democrata lembra que "o segredo é a alma do negócio" e que, por isso, prefere não antecipar os temas que vai levar para o debate. À bancada liderada por Hugo Soares cabe a defesa do Governo e salientar o que correu bem, em contraste com o que farão todas as outras.

PS e Chega não responderam Questionados pela Renascença, tanto o PS como o Chega não responderam em tempo útil. IL: saúde, pensões e exames Em resposta à Renascença, a Iniciativa Liberal (IL) revela que vai apostar em quatro pilares: aumento do custo de vida, saúde, segurança social e os problemas na correção dos exames nacionais. Os liberais contradizem o primeiro-ministro: "Luís Montenegro diz que Portugal está melhor. Mas o barómetro divulgado há uma semana diz outra coisa", e para comprová-lo vão abordar temas como a subida generalizada dos preços que pesa no bolso dos portugueses. Na área da Saúde, a Iniciativa Liberal acusa o Governo de deixar os cidadãos "desamparados" ao não resolver a questão do encerramentos dos serviços de urgência e as "listas de espera que não encolhem". Os liberais vão levantar ainda a questão das pensões mais baixas ao criticar os "suplementos pontuais" anunciados pelo Governo que, dizem, "não substituem a reforma que permita construir uma almofada própria, sem depender inteiramente da geração seguinte". O último grande pilar é o mais atual: os problemas na correção dos exames nacionais provocados pelo processo de digitalização. A IL considera que a reforma era "necessária, mas foi mal planeada e pessimamente executada" e lamentam que o resultado seja deixar "milhares de alunos e famílias com a vida em suspenso". Livre não denuncia estratégia Em resposta à Renascença, o Livre não levanta o véu sobre os temas que vai procurar explorar esta quinta-feira. O partido refere apenas que vai tocar em "temas da atualidade e de grande importância para o país, como educação, saúde e habitação".

PCP: salários, pensões, educação e habitação O PCP não se desvia dos seus temas mais acarinhados, mas não vai deixar de abordar o que classificam como o "caos nos exames nacionais". Em resposta à Renascença, o PCP assegura que "confrontará o Governo com as consequências das suas opções políticas, nomeadamente as crescentes desigualdades e o contraste entre os baixos salários e pensões e os lucros recorde alcançado ano após ano pelos grupos económicos". Os comunistas vão também tocar no aumento do custo de vida, na "degradação dos serviços públicos" - que consideram que se manifesta no "desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde" e na "desvalorização da escola pública". O PCP vai ainda abordar as "crescentes dificuldades no acesso à habitação" e criticar as privatizações iniciadas pelo Governo da AD. BE: do "caos nos exames" à "pandemia de despejos" O Bloco de Esquerda tem os assuntos que quer levar bem definidos: "Caos nos exames", começa por responder fonte oficial dos bloquistas à Renascença. No Parlamento, o deputado único Fabian Figueiredo vai ainda atacar o Governo pelas mais recentes propostas para a habitação. O Bloco de Esquerda fala numa "proposta para criar uma pandemia de despejos" e vai ainda abordar o "aumento do custo de vida".