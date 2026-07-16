🔴 Debate do Estado da Nação. Veja em direto
Saúde, Economia, Educação, Habitação e Imigração deverão dominar o debate do Estado da Nação desta quinta-feira. Luís Montenegro chega ao Parlamento sob pressão, entre a polémica na correção dos exames nacionais, dois trimestres consecutivos com saldo orçamental negativo e 540 mortes em excesso registadas durante a onda de calor do início de julho.
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16 jul, 2026 - 15:30
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