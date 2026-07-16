Exames nacionais: Ministro "muito confiante" de que notas serão publicadas 6.ª feira à tarde

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O ministro da Educação, Fernando Alexandre, garante ter muita confiança de que os alunos vão conhecer, na sexta-feira à tarde, as notas dos exames nacionais do 11.º e 12.º anos.

Fernando Alexandre falava aos jornalistas no final do debate do Estado da Nação, no Parlamento, em que esteve debaixo das críticas da oposição.

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À saída do Parlamento, o governante afirmou que na sexta-feira à tarde o objetivo de divulgar as notas dos exames deverá estar cumprido.

“A minha palavra é para agradecer à resposta que os professores deram ao meu apelo, hoje de manhã. Tivemos uma excelente recetividade. As avaliações estão a decorrer e estamos muito confiantes que, amanhã à tarde, publicaremos as notas de todas as disciplinas”, declarou Fernando Alexandre.