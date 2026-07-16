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Exames nacionais: Ministro "muito confiante" de que notas serão publicadas 6.ª feira à tarde
16 jul, 2026 - 20:41 • Tomás Anjinho Chagas , com redação
“A minha palavra é para agradecer à resposta que os professores deram ao meu apelo, hoje de manhã", afirmou Fernando Alexandre, no final do debate do Estado da Nação.
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O ministro da Educação, Fernando Alexandre, garante ter muita confiança de que os alunos vão conhecer, na sexta-feira à tarde, as notas dos exames nacionais do 11.º e 12.º anos.
Fernando Alexandre falava aos jornalistas no final do debate do Estado da Nação, no Parlamento, em que esteve debaixo das críticas da oposição.
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À saída do Parlamento, o governante afirmou que na sexta-feira à tarde o objetivo de divulgar as notas dos exames deverá estar cumprido.
“A minha palavra é para agradecer à resposta que os professores deram ao meu apelo, hoje de manhã. Tivemos uma excelente recetividade. As avaliações estão a decorrer e estamos muito confiantes que, amanhã à tarde, publicaremos as notas de todas as disciplinas”, declarou Fernando Alexandre.
Durante a manhã, o ministro da Educação pediu um último esforço aos professores corretores, mas admitiu que havia o risco de as notas dos exames não serem divulgados na sexta-feira, como previsto.
O primeiro-ministro foi confrontado com a questão durante o debate do Estado da Nação. Luís Montenegro admitiu que existem "problemas", mas negou "caos" no processo de correção de exames nacionais.
“É verdade que houve perturbação, é verdade que ainda temos de garantir a publicação das classificações até amanhã, mas nunca o processo foi tão transparente”, sublinhou o chefe do Governo, perante as críticas da oposição. O Partido Socialista chegou a sugerir a demissão do ministro da Educação.
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