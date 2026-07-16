Hugo Soares acusa Ventura de faltar a debate para estar no comentário desportivo

Veja também: Portugal é o "campeão" dos líderes políticos nas bancadas do Mundial 2026 O líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, acusou esta quinta-feira o presidente do Chega, André Ventura, de ter faltado a um debate, no âmbito das eleições europeias de 2019, para antes participar num programa de comentário desportivo no canal CMTV. Esta acusação de Hugo Soares foi feita no período de interpelação ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, no início do debate sobre o estado da nação, na Assembleia da República. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Minutos antes deste episódio, o presidente do Chega tinha acusado o chefe do executivo PSD/CDS de ter estado presente em três jogos da seleção nacional para o Campeonato do Mundo de Futebol, nos Estados Unidos, com o país em estado de alerta por causa dos incêndios e com uma crise por causa dos exames nacionais. O presidente da bancada social-democrata devolveu esta acusação a propósito de questões relacionadas com idas a jogos de futebol. "O deputado André Ventura, quando era candidato às eleições europeias em 2019, devia estar a debater na televisão pública. Mas onde é que estava o presidente do Chega? Faltou ao debate porque estava no comentário desportivo na CMTV" disse. Depois, dirigiu-se diretamente a André Ventura para concluir: "Tenha vergonha". E deixou-lhe ainda um recado, numa alusão à situação interna no Chega: "Não tenha problema com a confiança que o primeiro-ministro tem no seu Governo. Mas, se é para comentar notícias, é bom que o senhor deputado André Ventura tenha mais cuidado com a confiança da sua bancada na sua liderança", disse.

Na sua intervenção, o líder da bancada social-democrata visou também o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, tendo então usado a ironia para comentar um baralho de cartas hoje lançado pelos socialistas, contendo quatro jogos. "Um dos jogos é o Solitário -- e, na verdade, os socialistas estão cada vez mais sozinhos, outro é o Pares, talvez por o PS andar à procura do parceiro para continuar a bloquear a governação. Temos também o Tarot, porque o PS não tem uma ideia para o país e está a tentar encontrá-la nos astros", disse. De acordo com Hugo Soares, o baralho dos socialistas permite também que se jogue um Quiz. "Eles querem mesmo que o país faça um esforço para tentar descobrir uma ideia séria e sensata do PS", rematou o presidente do Grupo Parlamentar do PSD.