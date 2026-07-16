- Entrevista a Alfredo Sousa de Jesus
- 16 jul, 2026
-
Legislativas
PS apanha AD em sondagem da Católica
16 jul, 2026 - 22:44 • Ricardo Vieira
Em terceiro lugar está o Chega, de André Ventura, com 21%, uma queda de quatro pontos.
O Partido Socialista sobe nas intenções de voto e apanha a coligação PSD/CDS (AD), indica uma sondagem da Universidade Católica para a RTP e jornal Público, divulgada esta quinta-feira, após o debate do Estado da Nação.
O PS e a AD partilham agora a liderança, com 29% das intenções de voto.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Os socialistas, liderados por José Luís Carneiro, crescem seis pontos, em comparação com o inquérito anterior, realizado em dezembro.
A coligação PSD/CDS, do primeiro-ministro Luís Montenegro, não ganha nem perde: segura o resultado de 29% nesta sondagem.
Em terceiro lugar está o Chega, de André Ventura, com 21%, uma queda de quatro pontos.
A Iniciativa Liberal (IL) tem agora 8%, seguida do Livre (6%), CDU (3%) e Bloco de Esquerda (2%).
Esta sondagem foi realizada pelo CESOP–Universidade Católica Portuguesa para a RTP, Antena 1 e Público entre os dias 6 e 10 de julho de 2026.
Foram obtidos 996 inquéritos válidos por telefone. A margem de erro máximo é de 3,1%, com um nível de confiança de 95%.
Um total de 18% dos inquiridos indecisos disseram não saber qual seria a intenção direta de voto.
- Entrevista a Alfredo Sousa de Jesus
- 16 jul, 2026
-