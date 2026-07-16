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PS apanha AD em sondagem da Católica

16 jul, 2026 - 22:44 • Ricardo Vieira

Em terceiro lugar está o Chega, de André Ventura, com 21%, uma queda de quatro pontos.

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O Partido Socialista sobe nas intenções de voto e apanha a coligação PSD/CDS (AD), indica uma sondagem da Universidade Católica para a RTP e jornal Público, divulgada esta quinta-feira, após o debate do Estado da Nação.

O PS e a AD partilham agora a liderança, com 29% das intenções de voto.

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Os socialistas, liderados por José Luís Carneiro, crescem seis pontos, em comparação com o inquérito anterior, realizado em dezembro.

A coligação PSD/CDS, do primeiro-ministro Luís Montenegro, não ganha nem perde: segura o resultado de 29% nesta sondagem.

Em terceiro lugar está o Chega, de André Ventura, com 21%, uma queda de quatro pontos.

A Iniciativa Liberal (IL) tem agora 8%, seguida do Livre (6%), CDU (3%) e Bloco de Esquerda (2%).

Esta sondagem foi realizada pelo CESOP–Universidade Católica Portuguesa para a RTP, Antena 1 e Público entre os dias 6 e 10 de julho de 2026.

Foram obtidos 996 inquéritos válidos por telefone. A margem de erro máximo é de 3,1%, com um nível de confiança de 95%.

Um total de 18% dos inquiridos indecisos disseram não saber qual seria a intenção direta de voto.

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