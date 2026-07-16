PS propõe programa especial de apoio aos portugueses e luso-venezuelanos afetados pelos sismos na Venezuela

O PS apresentou esta quinta-feira, na Assembleia da República, um projeto de resolução que recomenda ao Governo a criação “urgente” de um Programa Especial de Apoio à Comunidade Portuguesa e Luso-Venezuelana atingida pelos sismos de 24 de junho de 2026 na Venezuela. Na iniciativa a que a Renascença teve acesso, os socialistas salientam que os terramotos de magnitude 7,2 e 7,5 provocaram milhares de mortos e feridos, dezenas de milhares de desalojados e uma destruição generalizada de habitações, estabelecimentos comerciais e infraestruturas, atingindo particularmente o Estado de La Guaira, onde reside uma parte significativa da comunidade portuguesa. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O PS recorda que a Venezuela acolhe uma das maiores comunidades portuguesas no estrangeiro, com cerca de 220 mil cidadãos registados nos serviços consulares. Incluindo os lusodescendentes, estima-se que a comunidade de origem portuguesa possa atingir 1,2 milhões de pessoas.

"A terra continua a tremer para eles". Vítimas dos sismos na Venezuela com stress pós-traumático

Perante a dimensão da tragédia, os socialistas defendem a “criação de um programa especial de apoio que agregue várias medidas de emergência e de acompanhamento a médio e longo prazo”. Entre essas medidas está o reforço da resposta consular, através da recuperação e emissão urgente de documentos de identificação e de viagem, bem como o apoio ao alojamento temporário e à distribuição de bens essenciais às famílias afetadas. Na área da Saúde, o projeto recomenda o reforço da rede de apoio médico existente junto da comunidade portuguesa na Venezuela, com especial atenção ao acompanhamento psicológico das vítimas e dos familiares das vítimas da catástrofe. O PS propõe ainda uma revisão e reforço dos mecanismos de apoio social já existentes, nomeadamente o Apoio Social para Idosos Carenciados (ASIC) e o Apoio Social para Emigrantes Carenciados (ASEC), defendendo que os pagamentos sejam efetuados com maior rapidez e adaptados às necessidades geradas pela catástrofe.

Bispo auxiliar de Caracas: “Vai ser preciso reconstruir toda a Venezuela”