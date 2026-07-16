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ANÁLISE

Vem com calma, Orçamento

16 jul, 2026 - 06:30 • Susana Madureira Martins, editora de política da Renascença

No dia do debate do Estado da Nação, as oposições vão sonhando com o desgaste do Governo, com uma potencial crise política ou com a queda de ministros. Uma micro-remodelação para Montenegro poderia ser, aliás, um balão de oxigénio até ao próximo episódio desta novela com contornos de dia da marmota.

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O psicodrama vivido pelo Governo em torno do vexame que foi o chumbo da reforma laboral foi há um mês. Parece que foi noutra vida. O anúncio do primeiro-ministro sobre o fundo soberano do Estado que ninguém sabe como funciona aconteceu há um mês. Também foi noutra vida.

Entretanto, o país já foi atropelado por um desastrado processo de digitalização de classificação de exames nacionais e pela mal explicada construção da casa do ministro da Administração Interna, no Alentejo.

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A Nação, o MAI, o Governo em geral e até as oposições estão à beira de um ataque de nervos antes de ir a banhos. Voltaram os casos e casinhos e já nem é preciso falar da Spinumviva.

O Chega anda com guerras intestinas após as eleições internas, o PS, mais uma vez, às voltas com problemas de justiça entre os seus autarcas, o Bloco de Esquerda com desfiliações em massa, o Livre a falar da possibilidade de “ser poder”.

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Entretanto, há quem tenha provocado ondas, como a ministra do Trabalho, e tente agora não agitar as águas antes da pausa para férias. Maria do Rosário Palma Ramalho esconde o jogo ao não divulgar o relatório sobre a sustentabilidade da Segurança Social. O conteúdo do documento poderá constituir um verdadeiro lança-chamas e arrisca a ser uma nova linha vermelha para o PS negociar a proposta de Orçamento do Estado do próximo ano no caso de mexer com o fundo de pensões da Segurança Social.

Também a revisão constitucional se arrisca a ser um momento de vai ou racha. A maioria relativa irá confiar no partido de mil caras em que o Chega se transformou, mesmo depois da humilhação da reforma laboral? Bom, o PSD fez a vontade a Ventura e permitiu que se congelasse o processo até à próxima sessão.

Que estado terá a Nação em 2027 com uma revisão da Constituição cozinhada sem os socialistas? É difícil de pensar que o PS não fará também disso uma moeda de troca ou ponto de negociação no Orçamento do Estado.

Enquanto isso tudo não acontece, as oposições vão sonhando. Com o desgaste do Governo, com uma potencial crise política ou com a queda de ministros. Uma micro-remodelação para Montenegro poderia ser, aliás, um balão de oxigénio até ao próximo episódio desta novela com contornos de dia da marmota. Portanto, por favor, vem devagar, Orçamento.

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  • Fernando Feijó
    16 jul, 2026 Aveiro 05:52
    A RR, tão alarmada está ou assim quer fazer parecer, quecvembdesde há muito fazendo marcação ao Governo. Que o Governo tem deficiente central de informação, tidos sabemos. Que RR queira entrar no desgaste qgue apregoa, entende-se. Sempre ao lado do "vencedor", ajudando a derrubar o futuro vencido quando parece que está caindo, já é outra coisa mais feia. A politica em Portugal é destemida pela voragem de quem é o melhor, esquecendo que a democracia só tem 52 anos, ou seja, não se coaduna com a mente do povo, que ainda age a medo como na ditadura e já agora, coscuvilheirice, mal dizer e saxanagem, são o prato forte da ementa diária da Comunicação Social. Não porque goste. No entanto as circunstâncias e a concorrência assim obrigam.

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