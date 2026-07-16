Vem com calma, Orçamento

O Chega anda com guerras intestinas após as eleições internas, o PS, mais uma vez, às voltas com problemas de justiça entre os seus autarcas, o Bloco de Esquerda com desfiliações em massa, o Livre a falar da possibilidade de “ser poder”.

A Nação, o MAI, o Governo em geral e até as oposições estão à beira de um ataque de nervos antes de ir a banhos. Voltaram os casos e casinhos e já nem é preciso falar da Spinumviva.

Entretanto, o país já foi atropelado por um desastrado processo de digitalização de classificação de exames nacionais e pela mal explicada construção da casa do ministro da Administração Interna, no Alentejo.

O psicodrama vivido pelo Governo em torno do vexame que foi o chumbo da reforma laboral foi há um mês. Parece que foi noutra vida. O anúncio do primeiro-ministro sobre o fundo soberano do Estado que ninguém sabe como funciona aconteceu há um mês. Também foi noutra vida.

Entretanto, há quem tenha provocado ondas, como a ministra do Trabalho, e tente agora não agitar as águas antes da pausa para férias. Maria do Rosário Palma Ramalho esconde o jogo ao não divulgar o relatório sobre a sustentabilidade da Segurança Social. O conteúdo do documento poderá constituir um verdadeiro lança-chamas e arrisca a ser uma nova linha vermelha para o PS negociar a proposta de Orçamento do Estado do próximo ano no caso de mexer com o fundo de pensões da Segurança Social.

Também a revisão constitucional se arrisca a ser um momento de vai ou racha. A maioria relativa irá confiar no partido de mil caras em que o Chega se transformou, mesmo depois da humilhação da reforma laboral? Bom, o PSD fez a vontade a Ventura e permitiu que se congelasse o processo até à próxima sessão.

Que estado terá a Nação em 2027 com uma revisão da Constituição cozinhada sem os socialistas? É difícil de pensar que o PS não fará também disso uma moeda de troca ou ponto de negociação no Orçamento do Estado.

Enquanto isso tudo não acontece, as oposições vão sonhando. Com o desgaste do Governo, com uma potencial crise política ou com a queda de ministros. Uma micro-remodelação para Montenegro poderia ser, aliás, um balão de oxigénio até ao próximo episódio desta novela com contornos de dia da marmota. Portanto, por favor, vem devagar, Orçamento.