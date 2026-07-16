Ventura desafia primeiro-ministro a apresentar moção de confiança

O presidente do Chega, André Ventura, desafiou esta quinta-feira o primeiro-ministro a apresentar uma moção de confiança ao parlamento e disse que o Governo está em "decomposição acelerada". Numa primeira intervenção durante o debate sobre o estado da nação, que decorre hoje no Parlamento, André Ventura afirmou que este é um "Governo em degradação acelerada, em decomposição acelerada". Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Deve mesmo perguntar ao Parlamento se ainda mantém a confiança no seu Governo", desafiou. Na sua intervenção, o presidente do Chega considerou "muito estranho e caricato que o primeiro-ministro consiga chegar ao [debate sobre o] estado da nação sem dizer uma palavra sobre o que preocupa a nação e sem dizer uma palavra sobre os assuntos que estão a preocupar e a prejudicar a nação". "O seu discurso aqui hoje podia ter sido o de 2025, o de 2024, o de 2023, até francamente parecido com o do seu antecessor, António Costa. Vinha aqui, falava de tudo menos daquilo que estava a acontecer e saía daqui com aplausos na sua bancada, a saudá-lo pelo que não tinha feito e pelo que não estava a acontecer", criticou.

André Ventura defendeu igualmente que "muitos falam de reformas, mas poucos a fazem tão mal como a seu Governo e como o Governo da AD", e criticou ainda Luís Montenegro pelas idas aos Estados Unidos da América para assistir aos jogos da seleção nacional no campeonato mundial de futebol. O líder do Chega argumentou que o primeiro-ministro "se deslocou três vezes para o mundial de futebol, enquanto o país ardia", enquanto havia "o caos" nos exames nacionais e durante "uma crise brutal, gigantesca, na Administração Interna". "Nós queremos um primeiro-ministro não é para ir a jogos da seleção, é para trabalhar por Portugal", salientou. Ventura acusou ainda o Governo de não ter conseguido melhorar a resposta do Serviço Nacional de Saúde, referindo que "em 2025 havia 1.56 milhões [de utentes] sem médico de família e em maio deste ano há 1.67 milhões". "No fim de 2025 tínhamos 1.056.000 utentes à espera de uma primeira consulta. Aumentou mais 17% este ano enquanto o seu Governo estava em funções. Até a oncologia, que o senhor primeiro-ministro disse que ia atuar rapidamente, tem hoje 65% dos utentes para lá do tempo máximo de espera", acrescentou.